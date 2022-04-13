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Фокус: Украина

Сегодня гуманитарные коридоры в Украине работать не будут

Сегодня гуманитарные коридоры в Украине работать не будут (50)

Фраза.ua 2022.04.13 10:35
Агата Кловская "Фраза" Редактор 13.04.22 10:02 Главное: В среду гуманитарные коридоры в Украине работать не будут. Это небезопасно. Детали: В среду, 13 апреля, в Украине не откроются гуманитарные коридоры. Об этом сообщает вице-премьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Чиновник сказала, что в Запорожской области российские военные заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области нарушают режим
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