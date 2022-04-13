Сегодня гуманитарные коридоры в Украине работать не будут (50)

- Стало известно, состоится ли эвакуация людей из Энергодара 13 апреля : Информатор 12:53
- Гуманитранные коридоры не будут работать 13 апреля: оккупанты заблокировали автобусы и нарушают режим тишины : Комета-Кропивницкий 12:25
- Из-за действий оккупантов мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров в среду, - Верещук : Газета День 12:28
- Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук : Donbass.UA 12:27
- Оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы - Верещук : Соцпортал 11:33
- В Украине 13 апреля гуманитарные коридоры не будут работать - Верещук : РИА Мелитополь 11:24
- 13.04.2022 11:04 Ни один гуманитарный коридор не удалось согласовать на сегодня в Украине : Одессит.ua 11:11
- 13.04.2022 Гуманитарные коридоры сегодня не будут работать из-за действий оккупантов : СвободаUA 11:11
- 13.04.2022 10:47 Украина не будет сегодня открывать гуманитарные коридоры в свою сторону : Аргументы и Факты Украина 11:09
- Из-за действий оккупантов сегодня гуманитарных коридоров не будет - Верещук : Iнше ТВ 11:06
- Сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры, - Ирина Верещук : 34 телеканал Дніпро 11:04
- Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук : Измаил вечерний 10:44
- Из-за действий оккупантов сегодня гуманитарных коридоров не будет - Верещук : ПрессОрг24 10:44
- сегодня в 09:45 Гуманитарных коридоров 13 апреля не будет, - Верещук : Трибун Луганска 10:42
- Автобусы заблокированы: в Украине сегодня не будут проводить эвакуацию : Realist.online 10:41
- 13 апреля открывать гуманитарные коридоры не будут из-за повышенной опасности - Верещук : Медиа-группа Объектив 10:39
- Слишком опасно: гуманитарные коридоры сегодня работать не будут, - Верещук : Gorsovet.com.ua 10:37
- Сегодня гуманитарные коридоры в Украине работать не будут : Фраза.ua 10:35
- Эвакуации сегодня не будет. Оккупанты заблокировали автобусы и нарушают "режим тишины" : Шиповник.ua 10:31
- Верещук: гумкоридоры сегодня не будут работать из-за обстрелов : Сегодня.ua 10:31
- Из-за действий россиян. Верещук сообщила, что 13 апреля гуманитарных коридоров не будет : UA-Футбол 10:14
- 13 апреля эвакуации не будет: Враг срывает "тишину" и блокирует автобусы : Bigmir)net Новости 10:09
- 13 апреля 2022, 09:19 Зеленые коридоры для выезда гражданских сегодня не будут работать из-за действий оккупантов, - Верещук : LB.ua 10:08
- Сегодня гуманитарные коридоры не будут открывать - Верещук : NewsMir.info 10:05
- 13 апреля, 09:45 Гуманитарных коридоров на сегодня нет: оккупанты блокируют эвакуацию : Думская.net 10:03
- Враг блокирует автобусы и нарушает режим прекращения огня: 13 апреля в Украине гуманитарные коридоры работать не будут : Одесский Наблюдатель 10:02
- Сегодня гуманитарные коридоры не будут открывать - Верещук : Kramatorsk.info 09:51
- Оккупанты срывают эвакуацию: гуманитарные коридоры для людей сегодня не откроются : УНИАН 09:49
- Эвакуации 13 апреля не будет - причины назвала Верещук : Телеканал "Дом" 09:46
- Из-за действий оккупантов сегодня гуманитарных коридоров не будет - Верещук : Українські національні новини 09:46
- Гумкоридоры для выезда населения сегодня не будут действовать, - Верещук : Вести.ua 09:45
- Оккупанты блокируют эвакуационные автобусы: гуманитарных коридоров 13 апреля не будет : Gazeta.ua 09:44
- Из-за действий оккупантов открытие гуманитарных коридоров 13 апреля невозможно - Верещук : ОстроВ 09:40
- Гумкоридоры на среду не открыли. На Запорожье заблокированы эвакуационные автобусы : Українська правда 09:40
- 31 минуту назад Гуманитарных коридоров 13 апреля не будет, - Верещук : Дело.ua 09:38
- 13 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации работать не будут - Верещук : Гордон 09:36
- Сегодня гуманитарные коридоры будут закрыты : Главное 09:36
- В Украине 13 апреля не будут открывать гуманитарные коридоры из-за действий оккупантов, - Верещук : Еспресо TV 09:34
- 13.04.22 09:16 Из-за действий оккупантов сегодня мы не открываем гуманитарных коридоров, - Верещук : Цензор.Нет 09:32
- Сегодня гуманитарные коридоры не будут открывать - Верещук : Укринформ 09:31
- 09:05 13 Апр 2022 Верещук заявила, что в Украине 13 апреля гуманитарные коридоры не откроются : Рубрика 09:28
- Сегодня гуманитарных коридоров не будет, - Верещук : Матриця свободи 09:27
- Эвакуации сегодня не будет. Оккупанты заблокировали автобусы и нарушают "режим тишины" : РБК-Україна 09:16
- В Украине 13 апреля гуманитарные коридоры не будут работать - Верещук : ТСН.ua 09:16
- Гуманитарных коридоров 13 апреля не будет : КП в Украине 09:15