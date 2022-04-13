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Пострадавший от нашествия "освободителей" Мариуполь готовят к празднику победы

Пострадавший от нашествия "освободителей" Мариуполь готовят к празднику победы (48)

UAportal 2022.04.13 18:52
Татьяна Иванова 41 минута назад Оккупанты готовятся отпраздновать "9 мая" в Мариуполе, где уничтожено 40% домов. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. По его словам, захватчики продолжают прилагать усилия, чтобы создать "картинку" мирной жизни и даже готовятся, как могут, к проведению майского "парада". Из разных источников, в том числе от СБУ, местные власти получили
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