В моргах Днепра более 1,5 тыс. трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать (51)

ПрессОрг24 2022.04.13 16:45

13 Апр, 14:36 В моргах Днепра более 1,5 тыс. погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Об этом заявил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в интервью "Сегодня", призвав российских матерей забрать их тела, передает УНН. Цитата "Это только в моргах Днепра более полутора тысяч погибших русских солдат, которых никто не хочет забирать.