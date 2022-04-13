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Фокус: Украина

В моргах Днепра более 1,5 тыс. трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать (51)

ПрессОрг24 2022.04.13 16:45
13 Апр, 14:36 В моргах Днепра более 1,5 тыс. погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Об этом заявил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в интервью "Сегодня", призвав российских матерей забрать их тела, передает УНН. Цитата "Это только в моргах Днепра более полутора тысяч погибших русских солдат, которых никто не хочет забирать.
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