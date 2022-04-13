В моргах Днепра более 1,5 тыс. трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать (51)

- В Днепре просят РФ забрать 1,5 тыс. трупов солдат : Кочегарка Горловская 18:48
- Оккупанты не забирают тела погибших солдат: в Днепре их более полутора тысяч : Парламент.UA 18:27
- Морги Днепра забиты телами российских солдат, их никто не забирает - заместитель мэра города : Вести-UA 17:48
- В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать : Fin.org.ua 17:34
- 13-Apr-2022 15:35 Морги Днепра забиты трупами российских солдат, их никто не забирает : Южная правда 17:26
- ВСУ уничтожили два истребителя над Харьковской областью : Новини Live 17:08
- В моргах Днепра более 1,5 тыс. трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать : ПрессОрг24 16:45
- В моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать - заместитель мэра : Гордон 16:36
- В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать : Укрудпром 16:14
- Апрель, 13 в 15:46 В моргах Днепра остается более 1,5 тыс. погибших российских солдат - заммэра : ICTV Факти 16:06
- В моргах Днепра более 1,5 тыс. трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать : Iнше ТВ 16:06
- Морги Днепра переполнены телами оккупантов, которых никто не забирает - заместитель мэра : Главком 16:05
- Морги Днепра завалены трупами российских солдат, матеря за ними не едут : From-UA.com 15:35
- В моргах Днепра более 1,5 тысяч трупов российских солдат: их никто не хочет забирать : РИА Мелитополь 15:24
- Пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей, - призвал заммэра Днепра Михаил Лысенко : Бегемот.dp.ua 15:14
- 13.04.2022 14:54 В моргах Днепра находятся более 1500 трупов pоссийских солдат : Аргументы и Факты Украина 15:09
- Власти Днепра просят россиян забрать трупы своих солдат - в моргах их уже более 1,5 тысяч : NewsMir.info 15:05
- Никто не забирает: морги Днепра заполонили трупы русских солдат : 5692.com.ua Каменский 15:05
- 49 минут назад В моргах Днепра находится более 1,5 тысячи трупов российских солдат : Дело.ua 14:53
- Морги Днепра забиты российскими солдатами, которых никто не хочет забирать : Кстати+ 14:51
- В моргах Днепра более 1,5 тыс. трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать : Українські національні новини 14:46
- В моргах Днепра скопились трупы более 1500 российских солдат : Страна.ua 14:46
- Морги Днепра забиты трупами российских солдат, их никто не забирает : Измаил вечерний 14:44
- Никто не хочет забирать: в Днепре морги переполнены российскими оккупантами, детали : Politeka 14:40
- Власти Днипра просят россиян забрать трупы своих солдат - в моргах их уже более 1,5 тысяч : Укринформ 14:17
- Заммэра Днепра: В городе больше 1500 трупов российских солдат : Позиция 14:10
- Морги Днепра переполнены телами рашистов: их никто не хочет забирать : Новини Live 14:08
- 13 апреля 22, 13:16 Из моргов Днепра никто не хочет забирать трупы 1500 россиян : SiteUA 14:03
- 13:41 13.04.2022 В моргах Днепра - более 1500 трупов российских солдат : Интерфакс-Україна 14:00
- Морги Днепра забиты трупами российских солдат, их никто не забирает : Waves-ua 13:55
- 13.04.2022, 13:35 В Днепре в рефрижераторах лежит более 1500 трупов российских оккупантов, которые никому не нужны : В Час Пик 13:50
- 13.04.2022 в 13:31 В моргах Днепра больше 1500 трупов россиян, которых никто не хочет забирать : InfoResist.org 13:45
- В моргах Днепра более 1500 трупов солдат РФ, их никто не хочет забирать - заммэра : УНИАН 13:45
- В Днепре находится более 1500 погибших российских солдат. Мэрия просит матерей забрать тела сыновей : ОстроВ 13:40
- В Днепре заявили, что в моргах города больше полутора тысяч тел российских оккупантов, но их никто не забирает : Obozrevatel 13:31
- "Четыре рефрижератора забиты трупами". В моргах Днепра больше 1500 тел российских солдат, их никто не хочет забирать - заммэра : Новое Время 13:31
- В моргах Днепра более 1 500 погибших оккупантов, которых никто не хочет забирать, - Лысенко : 24 канал 13:30
- В городских моргах Днепра более 1500 трупов российских военных : Матриця свободи 13:27
- Власти Днепра зовут российских матерей забрать из моргов 1500 трупов : Николаевские новости 13:27
- В моргах Днепра более 1500 трупов российских солдат, их никто не хочет забирать, - Лысенко : Dnepr.Info 13:26
- В моргах Днепра более 1,5 тысяч трупов российских солдат: их никто не хочет забирать : ТСН.ua 13:16
- Морги Днепра забиты трупами российских солдат, их никто не забирает : MY.UA 13:16
- В моргах Днепра находится более 1500 трупов российских солдат : Vgorode.ua 13:15
- "Их никто не хочет забирать". Заммэра Днепра - о количестве 200-тых орков в моргах города : UA-Футбол 13:14
- В моргах Днепра больше нет места для тел мертвых оккупантов : Online.ua 13:12
- В моргах Днепра уже 1500 тел солдат РФ, их никто не забирает : Bigmir)net Новости 13:09