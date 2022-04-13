В Украине рассчитали стоимость пасхальной корзины (36)

Hronika.info 2022.04.13 19:39

13.04.2022 На килограмм домашнего кулича придется потратить 134 гривны. Средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в условиях военного положения в 2022 году составит 972 грн, что на 191 грн (24,6%) дороже, чем в прошлом году, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН. Как сообщается на сайте Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в этом году стоимость 1 кг кулича домашней выпечки, основной