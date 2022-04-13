В Украине рассчитали стоимость пасхальной корзины (36)

- В Украине рассчитали стоимость пасхальной корзины : Hronika.info 19:39
- Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка: названы цены продуктов : MY.UA 19:01
- Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка: названы цены продуктов : Апостроф 19:00
- Пасхальная корзина: на сколько выросла стоимость продуктов за год : Вести-UA 18:48
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется на четверть дороже, чем в прошлом : Новости Херсонщины 18:47
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется украинцам почти на 200 грн дороже : Херсон Онлайн 18:44
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется на четверть дороже, чем в прошлом : Херсон Онлайн 18:44
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется на четверть дороже, чем в прошлом : Херсон Daily 18:37
- Пасхальная корзина в Украине за год подорожала почти на 25% : Деньги.ua 18:19
- Пасхальная корзина подорожала почти на четверть : Agrostory.com 18:02
- В 2022 году пасхальная корзина для украинцев подорожала почти на 200 грн : ПрессОрг24 16:45
- Пасхальная корзина в Украине в 2022г. подорожает на четверть - ИАЭ : Fixygen 16:33
- Пасхальная продуктовая корзина в Украине подорожает : Bigmir)net Финансы 16:17
- Специалисты оценили, на сколько подорожает пасхальная продуктовая корзина-2022 : На пенсии 16:03
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется украинцам почти на 200 грн дороже : Новости Херсонщины 15:47
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется украинцам почти на 200 грн дороже : Херсон Daily 15:37
- Пасхальная корзина-2022: какие продукты подорожали больше всего : Судебно-юридическая газета 15:37
- В 2022 году пасхальная корзина для украинцев подорожала почти на 200 грн : GlavPost.Com 15:36
- Пасхальная корзинка в Украине подорожала на четверть: сколько заплатим в 2022-м : Obozrevatel 15:31
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется украинцам почти на 200 грн дороже : Український Бізнес Ресурс 15:14
- Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожает на четверть: во сколько обойдется : Новини Live 15:08
- Пасхальная корзина в Украине в 2022г. подорожает на четверть : Версии.com 14:56
- Пасхальная корзина за год подорожала почти на четверть : Правда за Одессу 14:45
- В Украине посчитали, во сколько обойдется пасхальная корзина в 2022 году - колбаска и кулич не всем по карману : Znaj.ua 14:46
- Пасхальная продуктовая корзина-2022 подорожает на 25% : Yuzhny.info 14:37
- Пасхальная корзина 2022 подорожала почти на четверть - до 972 грн : Вечерний Николаев 14:31
- Пасхальная корзина за год подорожала почти на четверть : Одесса-Медиа 14:10
- Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожает на четверть : Завтра.UA 13:51
- За год пасхальная корзина в Украине подорожала на четверть : Українські національні новини 13:46
- Пасхальная корзина в 2022 году обойдется на четверть дороже, чем в прошлом : КП в Украине 13:45
- Апрель, 13 в 13:23 Пасхальная корзина 2022 подорожала почти на четверть - до 972 грн : ICTV Факти 13:36
- Пасхальная корзина за год подорожала почти на четверть : Шиповник.ua 13:31
- Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожает на четверть : УНИАН 13:15
- Средняя стоимость пасхальной корзины выросла в 2022-м на четверть, - Институт аграрной экономики : Еспресо TV 13:05
- Пасхальная корзина за год подорожала почти на четверть : РБК-Україна 12:46
- 12:01 13.04.2022 Пасхальная корзина в Украине в 2022 г. подорожает на четверть : Интерфакс-Україна 12:15