13.04.2022 в 13:30 Медведев назвал власти Украины "уродцами" и посоветовал оглядываться после ареста Медведчука (34)

InfoResist.org 2022.04.13 13:30

InfoResist Украинские власти должны "оглядываться по сторонам и запирать двери на ночь" после задержания Виктора Медведчука. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных.