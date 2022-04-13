15:41 13 Апр 2022 ГСЧС запустила интерактивную карту с местами, где указаны места обнаружения взрывоопасных предметов (32)

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- 13 апреля 2022, 17:59 ГСЧС запустила карту заминированных участков : LB.ua 18:38
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- На сайте ГСЧС появилась карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов : УП:Журнал большого города 18:20
- 1 час назад ГСЧС создала интерактивную карту с местами, где обнаружили взрывоопасные предметы : Дело.ua 17:58
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- ГСЧС запустила интерактивную карту обнаружения взрывоопасных устройств : Регион Киев Медиа 17:32
- В Украине появилась интерактивная карта заминированных и опасных участков : ITC.ua 17:43
- ГСЧС запустила интерактивную карту с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков : Днепр Час 17:28
- На сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов : Парламент.UA 17:20
- На веб-странице ГСЧС заработала интерактивная карта мест обнаружения взрывоопасных предметов : Еспресо TV 17:04
- 13.04.22 16:53 ГСЧС создала интерактивную карту заминированных и опасных участков : Цензор.Нет 17:02
- ГСЧС создала карту опасных мест и принимает заявки на разминирование : Українська правда 16:40
- В ГСЧС создали интерактивную карту разминирования территории : Событие Каменское 16:33
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- 15:41 13 Апр 2022 ГСЧС запустила интерактивную карту с местами, где указаны места обнаружения взрывоопасных предметов : Рубрика 16:28
- На сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами взрывоопасных предметов : ТСН.ua 16:16
- На сайте ГСЧС заработала интерактивная карта : 34 телеканал Дніпро 16:04
- На сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами взрывоопасных предметов : 24 канал 16:00
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