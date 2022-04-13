15:41 13 Апр 2022 ГСЧС запустила интерактивную карту с местами, где указаны места обнаружения взрывоопасных предметов (32)

Рубрика 2022.04.13 16:28

valdis Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила интерактивную карту с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на прессслужбу ГСЧС. Как отмечают, на одной из карт теперь можно ежедневно отслеживать динамику работ по разминированию. Там отображается общее количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов.