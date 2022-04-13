Путинский глашатай Песков открестился от Медведчука - это не наш человек (30)

Николаевские новости 2022.04.13 19:27

13.04.2022 16:46 Комментарии: После задержания одиозного политика В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы. "Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином