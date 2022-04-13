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Нужна тяжелая артиллерия и бронетехника: Зеленский обратился к гражданам всего мира

Нужна тяжелая артиллерия и бронетехника: Зеленский обратился к гражданам всего мира (30)

Соцпортал 2022.04.13 18:33
18:00, 13.04.2022 Зеленский обратился ко всему миру: видео Ярослава Золотько Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо нашей стране, чтобы остановить войну. Об этом пишет Телеграм-канал PavlovskyNews. Видео записано на английском языке с субтитрами. Нам срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты: - артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы
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