Апрель, 13 в 19:12 В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали уже 70 российских оккупантов (28)

- Рашистов и кадыровцев в Мелитополе уничтожают неизвестные патриоты - разведка : Парламент.UA 19:50
- Неизвестные патриоты уничтожают оккупантов в Мелитополе - ГУР МО Украины : Комментарии.UA 19:35
- Неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов в Мелитополе - украинская разведка : Гордон 19:36
- Апрель, 13 в 19:12 В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали уже 70 российских оккупантов : ICTV Факти 19:36
- В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали 70 солдат ВС РФ, - разведка ГУР : Фокус 19:35
- 13.04.2022 19:07 Во время ночного патрулирования Мелитополя, с начала оккупации неизвестными уничтожено около 70 россиян : ДонПресс 19:33
- В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов - разведка : Obozrevatel 19:31
- В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов : Шиповник.ua 19:31
- В Мелитополе украинские силы сопротивления ликвидируют российских оккупантов - Минобороны Украины : Матриця свободи 19:27
- В оккупированном Мелитополе за более чем три недели неизвестные ликвидировали 70 оккупантов - разведка : УНИАН 19:25
- В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов : Odessa Online 19:18
- Неизвестные герои в Мелитополе по ночам массово уничтожают оккупантов - украинская разведка : ТСН.ua 19:17
- В Мелитополе партизаны ночью убили 70 российских оккупантов - ГУР : Новое Время 19:16
- Украинские патриоты ликвидировали 70 военных РФ в Мелитополе, - разведка : Вести.ua 19:15
- Мелитополь: партизаны ночью убили за 3 недели 70 российских оккупантов - ГУР : Українська правда 19:10
- "Во время ночных патрулирований": в Мелитополе неизвестные помогают оккупантам сходить на "концерт" Кобзона : Politeka 19:10
- Неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов в Мелитополе, - разведка : Хвиля 19:09
- В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют солдат РФ и кадыровцев : Bigmir)net Новости 19:09
- 13 апреля 2022, 18:18 В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют российских оккупантов, - украинская разведка : LB.ua 19:08
- Горожане оккупированного Мелитополя уничтожили около 70 российских военных, - разведка : Главное 19:06
- В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали около 70 оккупантов, - ГУР : Еспресо TV 19:04
- 13.04.22 18:43 Неизвестные патриоты в Мелитополе ликвидировали уже более 70 оккупантов, среди них были "кадыровцы", - разведка : Цензор.Нет 19:02
- В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов : РБК-Україна 19:01
- 18:35 13.04.2022 Неизвестные патриоты ликвидируют российский оккупантов в Мелитополе - ГУР Минобороны Украины : Интерфакс-Україна 19:00
- "Минуснули 70": неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов в Мелитополе : 24 канал 19:00
- В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны : ZN,UA 18:47
- В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали российских военных : Inform.zp.ua 18:40
- 13.04.2022 в 18:18 За время оккупации Мелитополя неизвестными патриотами ликвидировано 70 военных РФ : InfoResist.org 18:30