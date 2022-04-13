Апрель, 13 в 19:12 В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали уже 70 российских оккупантов (28)

ICTV Факти 2022.04.13 19:36

Илья Нежигай редактор ленты Во временно оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты Украины в период с 20 марта по 12 часов ночью ликвидировали около 70 российских захватчиков. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. - Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном