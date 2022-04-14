Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на сегодня (37)

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- График движения поездов из Запорожья на 14 апреля : ZаБор 10:55
- Эвакуация из Харькова: расписание на 14 апреля : Город Х 10:38
- 14.04.2022 10:02 Укрзализныця внесла изменения в расписание эвакуационных поездов на Донбассе : ДонПресс 10:33
- УЗ назначила на сегодня эвакуационный поезд со станции Покровск : Центр Транспортных Стратегий 10:20
- Сегодня 09:27 14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса : Весь Харьков 10:10
- 09:00, Сегодня Эвакуационные поезда 14 апреля: график : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 10:07
- Укрзализныця обновила данные по эвакуации с Донбасса : Bigmir)net Новости 10:09
- 09:00, СегодняЭвакуационные поезда 14 апреля: график : 6264.com.ua Краматорск 10:06
- 09:00, Сегодня Эвакуационные поезда 14 апреля: график : 06277.com.ua Доброполье 10:02
- Эвакуационные поезда из Запорожья: опубликовали расписание на четверг : IPnews 09:47
- Расписание эвакуационных рейсов из Харькова на 14 апреля : Vgorode.ua 09:45
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля : Donbass.UA 09:27
- Стало известно расписание эвакуационных поездов из Запорожья на 14 апреля : РИА Мелитополь 09:23
- 14.04.2022 08:37 Укрзализныця назначает эвакуационный поезд из Донбасса : Аргументы и Факты Украина 09:09
- Эвакуация с Донбасса: "Укрзализныця" назначила на 14 апреля рейс из Покровска : Depo 09:03
- "Укрзализныця" назначила на 14 апреля эвакуационный рейс из Покровска : DsNews 08:43
- 14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса : Вечерний Харьков 08:47
- Укрзализныця назначила 9 эвакуационных рейсов на 14 апреля : Новости Донбасса 08:32
- Апрель, 14 в 5:01 Эвакуационные поезда из Харькова - расписание и рейсы на 14 апреля 2022 года : ICTV Факти 08:07
- Апрель, 14 в 7:41 Эвакуация из Киева: расписание поездов на 14 апреля 2022 года : ICTV Факти 08:06
- Апрель, 14 в 7:39 Эвакуационные поезда на 14 апреля 2022: направления и расписание рейсов : ICTV Факти 08:06
- Апрель, 14 в 6:45 Эвакуация из Запорожья: расписание и рейсы поездов на 14 апреля 2022 : ICTV Факти 08:06
- Апрель, 14 в 7:37 Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 14 апреля 2022 года : ICTV Факти 08:06
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на сегодня : Укринформ 06:46
- Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля : Gazeta.ua 06:44
- График эвакуационных поездов 14 апреля : Українська правда 06:40
- Из Славянска, Харькова и других городов: график эвакуационных поездов на 14 апреля : 24 канал 06:30
- "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля : UA.news 05:59
- Апрель, 14 в 6:04 Укрзализныця назначила 9 дополнительных эвакуационных рейсов на 14 апреля : ICTV Факти 06:06
- Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля : Еспресо TV 05:34
- Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля : FinOboz 05:33
- Расписание поездов с Одесского ЖД вокзала на 13 апреля : Резонанс.info 05:23
- Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля : ДнепрCity.net 05:03
- Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля : РБК-Україна 04:46
- "Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 14 апреля : Сегодня.ua 04:01
- 14.04.2022 00:20 УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 14 апреля : Аргументы и Факты Украина 01:09
- Расписание эвакуационных и регулярных рейсов через Харьков на 13 апреля : Вечерний Харьков 00:47