Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на сегодня (37)

Укринформ 2022.04.14 06:46

14.04.2022 05:44 АО "Укрзализныця" назначило на четверг, 14 апреля, ряд эвакуационных поездов с востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает Укринформ. Следовательно, сегодня компания будет осуществлять следующие рейсы: * Покровск - 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп * Львов - 23:50 - 274/273 Львов - Полтава Юж. * Одесса - 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород * Славянск - 17:00 - 274/273 Славянск - Львов