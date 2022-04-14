14.04.2022 10:52 Список гуманитарных коридоров на 14 апреля (79)

- Работа гуманитарных коридоров: сегодня удалось эвакуировать 2 557 человек : ПрессОрг24 22:44
- За день удалось эвакуировать 2557 человек - Верещук : Front News International 21:35
- В четверг через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать боле 2,5 тысячи человек - Офис президента : Страна.ua 21:31
- Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах за 14 апреля 2022 года : Лента новостей Днепра 21:29
- Верещук рассказала о прошедшей эвакуации сегодня : Вести.ua 21:15
- Действие гуманитарных коридоров за последний день: эвакуировано более двух с половиной тысяч человек : UA-Футбол 21:14
- 14.04.22 20:29 14 апреля эвакуировали более 2,5 тыс. человек, в том числе из Мариуполя - 289 человек, - Верещук : Цензор.Нет 21:02
- Более 2,5 тыс. украинцев удалось эвакуировать за сутки - Верещук : Телеканал "Дом" 20:46
- Гуманитарными коридорами за сутки удалось эвакуировать более 2500 человек : РБК-Україна 20:46
- Работа гуманитарных коридоров: сегодня удалось эвакуировать 2 557 человек : Українські національні новини 20:46
- Верещук: Гуманитарными коридорами эвакуировано более 2,5 тысяч человек : КП в Украине 20:45
- 20:35 14.04.2022 Верещук: в четверг было эвакуировано 2 557 человек, 289 человек - из Мариуполя : Интерфакс-Україна 20:45
- Всего за сегодня гуманитарными коридорами эвакуировано 2557 человек: оккупанты постоянно нарушали режим тишины : ОстроВ 20:40
- Из Мариуполя эвакуировали почти 300 человек за сутки: результаты гумкоридоров : Obozrevatel 20:31
- Под обстрелами оккупантов: 14 апреля удалось эвакуировать более 2500 мирных жителей Украины : ТСН.ua 20:16
- Сегодня эвакуировали 2557 человек, из них 289 - из Мариуполя : Укринформ 20:16
- Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах за 14 апреля 2022 года : 34 телеканал Дніпро 20:04
- Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров : Повінь.com.ua 19:22
- Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров : Новости без границ 18:20
- 12:26, Сегодня Сегодня запланированы девять гумкоридоров для эвакуации : 06452.com.ua Северодонецк 18:08
- 14 апреля будут работать девять "зеленых коридоров" для эвакуации, - Верещук : Газета День 15:28
- 14 апреля 2022 14:15 Жителей Донбасса призывают эвакуироваться: список гуманитарных коридоров для восточных областей : Klymenko Time 14:48
- Эвакуация: сегодня 9 коридоров, в Луганской области зависят от вражеских обстрелов : Українські національні новини 13:49
- Более 1,5 тысячи человек эвакуировались за сутки собственным транспортом : Українські національні новини 13:46
- Эвакуация: сегодня 9 коридоров, в Луганской области зависят от вражеских обстрелов : ПрессОрг24 13:45
- На сегодня запланировано девять гуманитарных коридоров - Ирина Верещук : Президент України 13:30
- 14 апреля согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации граждан - Верещук : Гордон 13:06
- Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах на 14 апреля : Лента новостей Днепра 12:29
- 14 апреля 2022, 09:36 Из Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортом : LB.ua 12:08
- 14 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: список : Новини Live 12:08
- На 14 апреля в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров : Kramatorsk.info 11:50
- Эвакуация мирного населения: на сегодня согласованы 9 гуманитарных коридоров : Вести-UA 11:48
- На 14 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров : Повінь.com.ua 11:37
- Эвакуация: 14 апреля открыты девять гуманитарных коридоров : Флот2017 11:33
- В Украине возобновили эвакуацию населения: маршруты на сегодня : Парламент.UA 11:32
- На 14 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров : Skelet info 11:31
- Эвакуация из 9 населенных пунктов: Верещук назвала гуманитарные коридоры на 14 апреля : Комета-Кропивницкий 11:25
- На 14 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров : Новости без границ 11:17
- Верещук: 14 апреля будут открыты 9 гуманитарных коридоров - список : Сегодня.ua 11:16
- 14.04.2022 11:03 На 14 апреля в стране согласованы девять гуманитарных коридоров, - Ирина Верещук : Одессит.ua 11:11
- 14.04.2022 10:52 Список гуманитарных коридоров на 14 апреля : Аргументы и Факты Украина 11:09
- 10:43, Сегодня Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:07
- 10:43, СегодняЭвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров : 6264.com.ua Краматорск 11:06
- 14 апреля, 10:46 На сегодня в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров : Думская.net 11:03
- 10:43, Сегодня Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров : Украинский Авиационный Портал 11:01