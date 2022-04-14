14.04.2022 10:52 Список гуманитарных коридоров на 14 апреля (79)

Аргументы и Факты Украина 2022.04.14 11:09

Киев, 14 апреля - АиФ-Украина. По состоянию на четверг, 14 апреля, в Украине запланировано девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан их мест, где активно ведутся военные действия. Об этом сообщила министр реинтеграции временно oккупированных территорий Ирина Верещук. Гуманитарные коридоры: Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте. Северодонецк - Бахмут (место собрания - проспект Химиков, 28).

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