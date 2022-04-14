Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Поддержка аннексии Крыма и кредиты от Кремля: что известно о Марин Ле Пен - кандидате в президенты Франции (13)

ТСН.ua 2022.04.14 19:17
19:04, 14.04.22 Во Франции совсем скоро состоится второй тур выборов на пост президента страны. Главный конкурент Макрона в этой политической гонке - прокремлевский политик. Пока в Украине война - во Франции разгар президентских выборов. Предвыборная кампания припала в этом году на 10 апреля - первый тур и на 24 апреля - второй тур.
ФРАНЦИЯ, МАРИНА, КАНДИДАТКА, ЭММАНУЭЛЬ, КРЫМ, КАНДИДАТ, Ле, Франция, Украина, Россия, Крым, Париж
2022.04.14 (13)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022