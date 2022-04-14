Поддержка аннексии Крыма и кредиты от Кремля: что известно о Марин Ле Пен - кандидате в президенты Франции (13)

- Поддержка аннексии Крыма и кредиты от Кремля: что известно о Марин Ле Пен - кандидате в президенты Франции : ТСН.ua 19:17
- Ле Пен выступает за "сближение" между НАТО и Россией : Международный курьер 15:42
- Ле Пен утверждает, что жители Крыма хотели присоединиться к России после референдума : Повінь.com.ua 12:40
- Ле Пен утверждает, что жители Крыма хотели присоединиться к России после референдума : Новости без границ 12:12
- Ле Пен опять заявила о легитимности "референдума" в 2014 году в оккупированном Крыму : Позиция 07:47
- 14 апреля 2022 00:14 Ле Пен снова поддержала оккупацию Россией Крыма : Экономика.com.ua 06:34
- 14 апреля, 04:43 Кандидат в президенты Франции заявила, что Крым "стал российским после референдума" : Думская.net 05:03
- Ле Пен снова заявила о законности "референдума" и оккупации Крыма россией : NewsMir.info 01:05
- Выборы во Франции: Макрон анонсирует просмотр своего курса, чтобы привлечь голоса "левых" : УП Європейська правда 01:04
- "Жители Крыма захотели снова присоединиться к России": Ле Пен снова назвала легитимным "референдум" в 2014 году : Новое Время 01:01
- Ле Пен снова заявила о законности "референдума" и оккупации Крыма россией : Укринформ 01:01
- Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен настаивает на "легитимности" российской аннексии Крыма : Еспресо TV 00:35
- Ле Пен не планирует ехать в Москву, пока война РФ против Украины не закончится : УП Європейська правда 00:04