Поддержка аннексии Крыма и кредиты от Кремля: что известно о Марин Ле Пен - кандидате в президенты Франции (13)

ТСН.ua 2022.04.14 19:17

19:04, 14.04.22 Во Франции совсем скоро состоится второй тур выборов на пост президента страны. Главный конкурент Макрона в этой политической гонке - прокремлевский политик. Пока в Украине война - во Франции разгар президентских выборов. Предвыборная кампания припала в этом году на 10 апреля - первый тур и на 24 апреля - второй тур.

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