14.04.22 22:08 Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас (85)

Цензор.Нет 2022.04.14 22:32

Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС, Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке. Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ. "Европейская комиссия начала работу над анализом относительно ее мнения, как попросили государства-члены.