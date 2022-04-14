14.04.22 22:08 Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас (85)

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- 22:50 14 Апр 2022 Еврокомиссия оценит соответствие Украины двум основным критериям членства, - посол ЕС : Рубрика 23:27
- 22:49 14.04.2022 Еврокомиссия анализирует соответствие Украины двум базовым критериям для вступления в ЕС, эта работа продлится до июня - Маасикас : Интерфакс-Україна 23:15
- 14.04.22 22:08 Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас : Цензор.Нет 22:32
- Евросоюз проверит Украину по двум критериям для кандидата на членство : DsNews 22:11
- Еврокомиссия анализирует соответствие Украины двум базовым критериям членства в ЕС - Маасикас : NewsMir.info 22:05
- Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства - посол ЕС : Українська правда 21:40
- Еврокомиссия анализирует соответствие Украины двум базовым критериям членства в ЕС - Маасикас : MY.UA 21:31
- Еврокомиссия анализирует соответствие Украины двум базовым критериям членства в ЕС - Маасикас : Укринформ 21:31
- Еврокомиссия оценит соответствие Украины двум основным критериям для членства - посол ЕС : УП Європейська правда 21:04
- Кулеба о скандале со Штайнмайером: урегулируют по дипломатическим каналам : Завтра.UA 20:19
- Отказ Штайнмайеру в визите в Киев: чего ожидать в отношениях между Германией и Украиной : Крым.Реалии RFE/RL 19:51
- Кулеба рассказал, как будет урегулирован скандал со Штайнмайером : Главком 19:35
- Украине необходима поддержка в $7 млрд в месяц, - Bloomberg : Bigmir)net Финансы 19:17
- Визит Штайнмайера в Украину будет урегулирован по дипломатическим каналам : Вести.ua 18:45
- Кулеба прокомментировал ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину : Известия в Украине 18:44
- Кулеба прокомментировал скандал вокруг "срыва" визита Штайнмайера в Киев : Хвиля 18:39
- Украине для выплаты зарплат нужно $7 млрд в месяц - Зеленский : Finance.UA 18:32
- Кулеба объяснил, из-за чего возник скандал с визитом Штайнмайера : Obozrevatel 18:31
- Украина попросила ЕС о $7 млрд ежемесячной помощи для соцвыплат и зарплат : Maanimo 18:05
- Визит президента в Украину будет урегулирован по дипломатическим каналам : Вести.ua 17:45
- Трудный путь в Евросоюз : Job-Sbu.org 17:44
- Кулеба убежден, что дипломаты урегулируют ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину без вреда отношениям двух стран : Гордон 17:36
- Апрель, 14 в 17:35 Ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину урегулируют по дипканалам - Кулеба : ICTV Факти 17:36
- Кулеба верит, что дипломаты урегулируют скандал со Штайнмайером : DsNews 17:13
- 14.04.2022 в 17:01 "Ситуация непростая": Кулеба прокомментировал скандал с отменой визита Штайнмайера : InfoResist.org 17:15
- Ирландия будет способствовать вступлению Украины в ЕС : Політична Думка 17:15
- Кулеба поставил точку в скандале с визитом Штайнмайера к Зеленскому : Телеграф.com.ua 17:13
- Кулеба о ситуации с визитом Штайнмайера: Будет урегулирована по дипломатическим каналам : Новое Время 16:46
- 16:37 14.04.2022 Кулеба: ситуация с визитом Штайнмайера будет урегулирована по дипломатическим каналам : Петр и Мазепа 16:40
- Скандал со Штайнмайером урегулируют дипломаты - Кулеба : Bigmir)net Новости 16:39
- Депутаты Бундестага критикуют Шольца за нерешительность : GlavPost.Com 16:36
- Мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений - Кулеба о визите Штайнмайера : Front News International 16:35
- Ирландия будет способствовать вступлению Украины в ЕС : MY.UA 16:31
- Кулеба прокомментировал ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину : УНИАН 16:15
- Зеленский попросил ЕС выделять Украине $7 млрд в месяц на соцвыплаты и зарплаты - Bloomberg : Український Бізнес Ресурс 16:14
- Кулеба о скандале со Штайнмайером: урегулируют по дипломатическим каналам : РБК-Україна 16:01
- 15:45 14.04.2022 Кулеба убежден, что ситуация с визитом Штайнмайера в Украину будет урегулирована по дипломатическим каналам и не нанесет вреда отношениям с ФРГ : Интерфакс-Україна 16:00
- Мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений, - Кулеба о визите Штайнмайера : 24 канал 16:00
- Высокая цена немецкой нерешительности : Международный курьер 15:42
- Киев нуждается в $7 млрд ежемесячно в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат : Судебно-юридическая газета 15:36
- ЕС интересуют два критерия для членства Украины : World News 14:50
- Депутаты Бундестага критикуют Шольца за нерешительность : NewsMir.info 15:05
- Штайнмайер не поехал в Киев: что говорят в Берлине : Вести-UA 14:48
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