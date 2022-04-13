Рано возвращаться и на Киевщину, и в саму столицу, - Маляр (11)

24 канал 2022.04.13 13:00

13 апреля 2022, 12:40 Анна Маляр / "АрміяInform" Несмотря на то, что ВСУ освободили Киевскую область от российских оккупантов, риск возобновления агрессивных действий не только по Востоку Украины возможен. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает 24 канал. Она отметила, что война сейчас находится в активной фазе и нет оснований для того, чтобы говорить, что активность уменьшается.

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