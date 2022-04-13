"Сегодня был полезный день для нашей защиты": Зеленский обратился к украинцам (85)

Главред 2022.04.13 23:36

13 апреля 2022, 23:27 Зеленский подчеркнул, что Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину. Владимир Зеленский / Офис президента Президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 апреля традиционно обратился к украинцам. Зеленский рассказал, что прошедший день был полезен государству и защите от российского нападения. Президент рассказал о визите его коллег из четырех государств-друзей Украины: Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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