Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу (5)

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- Прокурор Международного уголовного суда осмотрел захоронения в Буче (ФОТО) : Телеканал "Дом" 08:46
- 14-Apr-2022 04:24 Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу : Южная правда 08:26
- 14 апреля 2022 02:45 Увидел своими глазами. Прокурор Гаагского суда с экспертами и следователями посетил Бучу : Экономика.com.ua 06:34
- Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу : Новое Время 01:46
- Группа медэкспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, - Зеленский : РБК-Україна 00:31