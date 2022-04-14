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Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу (5)

Новое Время 2022.04.14 01:46
14 апреля, 01:05 Ирина Венедиктова и Карим Хан в Буче, 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov) Поддержи НВ Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан посетил Бучу Киевской области вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. Война России против Украины - главные события 13 апреля Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в Буче 13 апреля началась эксгумация тел убитых российскими оккупантами гражданских из второй
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2022.04.14 (5)

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