Пентагон расскрыл перечень оружия для Украины в рамках нового пакета помощи (17)

- Какую военную технику США готовы передать Украине : Bigmir)net Авто 18:10
- Минобороны США предоставит новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов: какую технику передадут : Realist.online 14:11
- Пентагон расскрыл перечень оружия для Украины в рамках нового пакета помощи : UAportal 12:57
- Пентагон будет обучать военных ВСУ работе с новым оружием США : Gazeta.ua 12:45
- Какую технику передает США для Украины : Auto24 12:11
- США передали Украине почти все запасы ракет Javelin : Online.ua 11:12
- Военная помощь Украине от США: Пентагон раскрыл содержимое нового пакета : Информационное Сопротивление 09:42
- США передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade - Пентагон : Business Information Network 09:31
- Новый пакет помощи от США: передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов : Politeka 07:40
- США передадут Украине военную помощь на $800 млн: в списке - артиллерия и вертолеты : РИА Мелитополь 06:23
- США передадут Украине вертолеты, БТР, гаубицы, дроны - полный список техники : Наша Столиця 06:21
- Пентагон пообещал помочь Украине системами ПВО : Хвиля 03:41
- Пентагон уточнил, какое оружие получит Украина в рамках нового пакета : Цензору.нет 00:20
- Новый пакет военной помощи США: 11 вертолетов, 200 БТР, 500 Джавелинов и многое другое : Odessa Online 00:13
- Вертолеты, дроны-камикадзе и БТР: какое оружие США включили в пакет помощи для Украины : Телеграф.com.ua 00:13
- 13 апреля 2022, 23:25 Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзе : LB.ua 00:08
- Украина получит новую военную помощь США: стали известны подробности : Апостроф 00:00