Пентагон расскрыл перечень оружия для Украины в рамках нового пакета помощи (17)

UAportal 2022.04.14 12:57

Дарья Подхалюзина 39 минут назад Пентагон обнародовал список оружия, которое получит Украина в рамках нового пакета американской военной помощи на $800 млн. Как передает Медуза, в новый пакет войдут 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin. Отмечается, что на этот раз Белый дом передаст Украине более тяжелое вооружение, чем раньше.

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