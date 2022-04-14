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Пентагон расскрыл перечень оружия для Украины в рамках нового пакета помощи

Пентагон расскрыл перечень оружия для Украины в рамках нового пакета помощи (17)

UAportal 2022.04.14 12:57
Дарья Подхалюзина 39 минут назад Пентагон обнародовал список оружия, которое получит Украина в рамках нового пакета американской военной помощи на $800 млн. Как передает Медуза, в новый пакет войдут 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin. Отмечается, что на этот раз Белый дом передаст Украине более тяжелое вооружение, чем раньше.
УКРАИНА, ГАУБИЦА, ПЕНТАГОН, ПАКЕТ, ВЕРТОЛЕТ, БРОНЕТРАНСПОРТЕР, Кирби, Украина, США, Россия, Киев
2022.04.14 (17)

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