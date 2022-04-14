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Арестович подтвердил, что часть бригады морпехов в Мариуполе попала в плен

Арестович подтвердил, что часть бригады морпехов в Мариуполе попала в плен (11)

КП в Украине 2022.04.14 08:30
Алена КАТАШИНСКАЯ 14 апреля 08:22 Фото: кадр из youtube.com/watch?v=0dzYFFAct4M В окруженном российскими оккупантами Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты ВСУ во время совершения прорыва попала под удар и понесла потери. Некоторые бойцы попали в плен, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил Марку Фейгину. По его словам, во время прорыва бригада была разъединена.
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2022.04.14 (11)

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