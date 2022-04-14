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Киевское метро. Стало известно, когда возобновится движение по обоим путям "синей" и "зеленой" ветвей

Киевское метро. Стало известно, когда возобновится движение по обоим путям "синей" и "зеленой" ветвей (39)

Depo 2022.04.14 10:33
С 15 апреля поезда столичного метрополитена возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках Владислав Гирман Обозреватель отдела международной политики "Деловой столицы" 14 апреля 2022 10:17 Киевский метрополитен Об этом говорится в сообщении Киевской горгосадминистрации, передает Depo.ua. "В столичном метро поезда завтра возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" линиях.
ПОЕЗД, СИНЬ, МЕТРО, ИНТЕРВАЛ, СЫРЕЦ, ТЕРЕМОК, Кличко, Киев, Украина, Россия
2022.04.14 (39)

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