Киевское метро. Стало известно, когда возобновится движение по обоим путям "синей" и "зеленой" ветвей (39)

Depo 2022.04.14 10:33

С 15 апреля поезда столичного метрополитена возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках Владислав Гирман Обозреватель отдела международной политики "Деловой столицы" 14 апреля 2022 10:17 Киевский метрополитен Об этом говорится в сообщении Киевской горгосадминистрации, передает Depo.ua. "В столичном метро поезда завтра возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" линиях.