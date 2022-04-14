Киевское метро. Стало известно, когда возобновится движение по обоим путям "синей" и "зеленой" ветвей (39)

2022.04.14 (39)2022.04.13 (4) →
- Столичное метро ускоряет график движения : Украина Коммунальная 14:44
- 2022.04.14 С завтрашнего дня столичное метро будет работать по-новому : RUpor.info 14:42
- Киевляне за время войны заплатили только 55% коммуналки - Кличко : Страна.ua 14:31
- В киевском метро сократят интервал движения поездов : Українські національні новини 13:49
- В киевском метро сократят интервал движения поездов : ПрессОрг24 13:45
- Метро в Киеве заработает интенсивнее : Фраза.ua 13:35
- Метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках : Антирейд 13:11
- В Киеве существенно ускорят движение метро : ЗаКиїв.com 12:56
- Метро в Киеве изменит график работы : Вести-UA 12:48
- КГГА сообщила об изменениях в работе метро с 15 апреля: как будут курсировать поезда : Фокус 12:35
- 14 апреля 2022 09:07 В метро Киева меняют режим работы: интервал движения сократят до 30 минут : Экономика.com.ua 12:34
- КГГА сообщила об изменениях в работе метро с 15 апреля: как будут курсировать поезда : MY.UA 12:31
- "Синяя" и "зеленая" ветка метро заработают в нормальном режиме | ВЕСТИ : Наша Столиця 12:21
- В киевском метро поезда будут курсировать в обоих направлениях, а интервал движения сокращают до 30 минут : УП:Журнал большого города 12:20
- Киевское метро возобновит движение обоими путями на "синей" и "зеленой" ветках - КГГА : Деньги.ua 12:19
- В киевском метро запускают вторую колею и сокращают интервал между поездами до 30 минут : Страна.ua 12:16
- 14.04.2022 11:27 В столичном метро возобновят движение по синей и зеленой линиях : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Поезда будут ходить чаще: озвучен новый график движения киевской подземки : Realist.online 11:41
- 14.04.2022 :: 10:38 Киевский метрополитен возобновит движение по обеим колеям на синей и зеленой линиях : Транспортный бизнес 11:38
- В Киеве метро будет работать по-новому графику : Lenta.ua 11:38
- В Киеве возобновляют движение метро на двух ветвях : OstanniPodii.com 11:13
- В метро Киева обновили график работы и сократили интервал движения поездов : Слово і Діло 11:12
- Метро в Киеве будет ездить чаще, также запустят больше троллейбусов : Українська правда 11:10
- Киевский метрополитен сокращает интервал движения : Позиция 11:00
- Метро в Киеве меняет принцип работы: детали : Новини Live 11:08
- В Киеве существенно ускорят движение метро: подробности : Комментарии.Киев 11:07
- Метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках : Украинский Авиационный Портал 11:01
- Киевское метро. Стало известно, когда возобновится движение по обоим путям "синей" и "зеленой" ветвей : Depo 10:33
- Киевский метрополитен возобновит движение по обеим колеям на синей и зеленой линиях : Укринформ 10:31
- С 15 апреля в столичном метро сократят интервал движения до 30 минут : Парламент.UA 10:22
- В метрополитене Киева сокращают интервал движения поездов на всех линиях : Центр Транспортных Стратегий 10:20
- 26 минут назад В Киеве возобновляют движение по "синей" и "зеленой" линиям : Дело.ua 10:18
- Интервал движения поездов синей и зеленой линий киевского метро сокращают до 30 минут : Новое Время 10:16
- Киевское метро возобновит работу на двух ветках в обоих направлениях : Вести.ua 10:15
- Киевское метро с завтрашнего дня будет работать по-новому : УНИАН 10:15
- В киевском метро возобновляют "полноценное" движение поездов по двум из трех веток : Факти 10:14
- Киевское метро с 15 апреля возобновит движение обоими путями на "синей" и "зеленой" ветвях, - КГГА : Еспресо TV 10:04
- С пятницы поезда в киевском метро будут ходить чаще - раз в полчаса : КП в Украине 10:00
- Метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках : РБК-Україна 09:46