Медведчука прытались вывезти в Приднестровье, а потом - в Москву: стали известны подробности задержания кума путина (18)

Факти 2022.04.13 20:19

20:05 - 13 апреля 2022 Юлия ЛУГОВАЯ, "ФАКТЫ" При задержании лидера "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Виктора Медведчука сотрудникам СБУ активно противостояла ФСБ, которая стремилась вывезти кума Путина за границу. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. "Мы не можем раскрыть всех нюансов, но кое-что интересное могу рассказать.

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