Макрон не хочет назвать геноцидом действия России в отношении украинцев (11)

Online.ua 2022.04.13 13:12

Автор: Алена Шевченко 13 апреля, 13:11 Французский лидер Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это публично сделал глава Белого дома Джо Байден. Источник: CNN Макрон ответил, почему не называет геноцидом действия России в отношении украинцев Журналисты поинтересовались у президента Франции, будет ли он, как и его американский коллега Джо Байден, использовать термин "геноцид" для описания