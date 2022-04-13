Макрон не хочет назвать геноцидом действия России в отношении украинцев (11)

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- Трюдо вслед за Байденом назвал агрессию РФ против Украины геноцидом : ТСН.ua 04:46
- Трюдо вслед за Байденом назвал действия РФ в Украине геноцидом : FaceNews 04:15
- Премьер Канады Трюдо также назвал военные преступления России геноцидом украинцев : Еспресо TV 04:04
- В США заявили, что с высокой вероятностью официально признают действия рф геноцидом : Слово і Діло 03:12
- В США рассказали, признают ли зверства россиян в Украине геноцидом : Телеграф.com.ua 02:13
- 14 апреля, 01:54 США с высокой вероятностью официально признает действия рф геноцидом - Нуланд : Думская.net 02:03
- США, скорее всего, определят происходящее в Украине как геноцид, - Нуланд : Obozrevatel 02:01
- Путин нацелен на Украину и украинцев, - в Белом доме объяснили заявление Байдена о геноциде : 24 канал 02:00
- Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом : Українська правда 01:40
- США, вероятно, определят действия России фактом геноцида в Украине, - Нуланд : 24 канал 01:00
- Трюдо заявил, что называть войну Путина против Украины геноцидом - правильно : Obozrevatel 00:31