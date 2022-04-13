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Макрон не хочет назвать геноцидом действия России в отношении украинцев

Макрон не хочет назвать геноцидом действия России в отношении украинцев (11)

Online.ua 2022.04.13 13:12
Автор: Алена Шевченко 13 апреля, 13:11 Французский лидер Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это публично сделал глава Белого дома Джо Байден. Источник: CNN Макрон ответил, почему не называет геноцидом действия России в отношении украинцев Журналисты поинтересовались у президента Франции, будет ли он, как и его американский коллега Джо Байден, использовать термин "геноцид" для описания
ГЕНОЦИД, УКРАИНА, ДЖО, ДИКТАТОР, ДЕЙСТВИЕ, ЗВЕРСТВО, Путин, Зеленский, Украина, Россия, США, Франция
2022.04.14 (11)

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