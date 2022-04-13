В МИД отреагировали на слова Макрона о "братских народах" и отсутствие геноцида украинцев (2)

Хвиля 2022.04.13 16:09

Миф о "братских народах" Украины и России окончательно рухнул "Хвиля" 13.04.2022 16:00:00 Олег Николенко, спикер МИД Украины В МИД Украины разочарованы нежеланием президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев со стороны РФ. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко 13 апреля агентству "Интерфакс-Украина". "Нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев

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