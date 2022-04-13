В МИД отреагировали на слова Макрона о "братских народах" и отсутствие геноцида украинцев (2)

Хвиля 2022.04.13 16:09
Миф о "братских народах" Украины и России окончательно рухнул
"Хвиля" 13.04.2022 16:00:00
Олег Николенко, спикер МИД Украины
В МИД Украины разочарованы нежеланием президента Франции Эмманюэля Макрона
признать геноцид украинцев со стороны РФ.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко 13 апреля агентству
"Интерфакс-Украина".
"Нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев
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