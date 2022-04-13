13 апреля, 20:47 В Украине можно подать заявку на разминирование онлайн: заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов (11)

Думская.net 2022.04.13 21:03

Интерактивная онлайн-карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и небезопасных участков создана в Украине. Она запущена на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. "Теперь можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов", - рассказали в ГСЧС.

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