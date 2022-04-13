Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

13 апреля, 20:47 В Украине можно подать заявку на разминирование онлайн: заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов

13 апреля, 20:47 В Украине можно подать заявку на разминирование онлайн: заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов (11)

Думская.net 2022.04.13 21:03
Интерактивная онлайн-карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и небезопасных участков создана в Украине. Она запущена на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. "Теперь можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов", - рассказали в ГСЧС.
ПРЕДМЕТ, РАЗМИНИРОВАНИЕ, КАРТА, ДИНАМИК, ВЫЕЗД, САЙТ, Украина, Россия, Киев
2022.04.14 (11)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022