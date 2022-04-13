Нужна тяжелая артиллерия и бронетехника: Зеленский обратился к гражданам всего мира (2)

Соцпортал 2022.04.13 18:33
18:00, 13.04.2022
Зеленский обратился ко всему миру: видео Ярослава Золотько Украинский
президент Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо нашей
стране, чтобы остановить войну.
Об этом пишет Телеграм-канал PavlovskyNews.
Видео записано на английском языке с субтитрами.
Нам срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы
противовоздушной обороны и самолеты:
- артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы
ЗЕЛЕНСКИЙ, КАЛИБР, БУК, БРОНЕТРАНСПОРТЕР, АРТИЛЛЕРИЯ, УКРАИНА, Зеленский
, Украина
, Россия
, Харьков
, Германия