Забирают последнее: как выживает Херсон сегодня (8)

MY.UA 2022.04.14 08:46

14 апреля, 05:36 Более месяца Херсон под оккупацией. Также захвачена часть Херсонской области. Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Российские оккупанты забирают у мирных жителей последнее, что у них есть. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова. В Херсонской области 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. В регионе становится все меньше продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее.