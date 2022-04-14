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Забирают последнее: как выживает Херсон сегодня

Забирают последнее: как выживает Херсон сегодня (8)

MY.UA 2022.04.14 08:46
14 апреля, 05:36 Более месяца Херсон под оккупацией. Также захвачена часть Херсонской области. Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Российские оккупанты забирают у мирных жителей последнее, что у них есть. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова. В Херсонской области 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. В регионе становится все меньше продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее.
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2022.04.14 (8)

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