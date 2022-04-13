Хотели переправить в Приднестровье: в СБУ рассказали подробности задержания Медведчука (16)

Слово і Діло 2022.04.13 19:42

13 апреля 2022, 19:39 ФСБ россии пыталась вывезти нардепа Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем - в москву, однако, СБУ удалось задержать его по дороге, на выезде из Киевской области. Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов сообщил во время национального телемарафона. "Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях.

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