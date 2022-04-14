14 апреля 2022, 21:49 Власти Одесской области уточнили судьбу российского крейсера "Москва" (696)

Dialog.ua 2022.04.14 22:25

Ракетный крейсер "Москва" ВМФ РФ догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" догорает в акватории Черного моря после вчерашнего ракетного удара по кораблю. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Максим Марченко. "Ракетный крейсер "Москва", который вчера был подбит нашими ракетами, догорает в Черном море", - сообщил чиновник и поблагодарил Вооруженные силы Украины за безупречную работу.