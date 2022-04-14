14 апреля 2022, 21:49 Власти Одесской области уточнили судьбу российского крейсера "Москва" (696)

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- Российский крейсер Москва затонул - Минобороны РФ : Bigmir)net Новости 23:39
- Русские признались: "Москва" ушла на дно Черного моря : Lenta.ua 23:38
- Крейсер "Москва" затонул, - минобороны РФ признало катастрофу : Типичный Херсон 23:37
- Крейсер "Москва" затонул, - минобороны РФ признало катастрофу : Херсон Daily 23:37
- В Минобороны России подтвердили, что крейсер "Москва" затонул : Судебно-юридическая газета 23:36
- Апрель, 14 в 23:24 Крейсер Москва утонул - Минобороны РФ : ICTV Факти 23:36
- В рф признали, что крейсер "Москва" затонул : Iнше ТВ 23:36
- Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул : Front News International 23:35
- 14 апреля 2022 23:16 В минобороны рф заявили, что крейсер "Москва" затонул : Dynamomania.com 23:34
- ОФИЦИАЛЬНО. Отправился нах*й. Крейсер Москва утонул : Спорт.ua 23:34
- Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ : Еспресо TV 23:34
- Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул : Соцпортал 23:33
- 14 апреля, 23:10 россия окончательно признала гибель флагмана черноморского флота : Думская.net 23:33
- 14.04.22 22:50 Не уверены, что российский крейсер "Москва" все еще способен передвигаться своими силами, - Пентагон : Цензор.Нет 23:32
- 14.04.22 23:03 Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ : Цензор.Нет 23:32
- "Москва" утонула: в России официально признали, что крейсер ушел под воду : MY.UA 23:31
- "Москва" утонула: в России официально признали, что крейсер ушел под воду : ТСН.ua 23:31
- Крейсер "Москва" затонул. В Минобороны России сообщили о гибели флагмана Черноморского флота : Страна.ua 23:31
- Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул : 24 канал 23:30
- Арестович о крейсере "Москва": "Не теряли они флагманов даже во время Первой и Второй мировых войн" : MY.UA 23:30
- Ракетный крейсер "Москва" затонул - Минобороны рф : УСИ Одесса 23:27
- 23:06 14 Апр 2022 Крейсер "Москва" затонул, - росСМИ : Рубрика 23:27
- 14-Apr-2022 23:02 В РФ подтвердили - ракетный крейсер "Москва" утонул : Южная правда 23:26
- Глава Одесской ОВА Марченко распорядился начать полный цикл производства продуктов питания : УСИ Одесса 23:26
- Российский ракетный крейсер "Москва" затонул : Центр Транспортных Стратегий 23:20
- Бонусы успешной атаки на крейсер "Москва" : Цензору.нет 23:19
- Подбитый Украиной крейсер "Москва" затонул: Россия официально признала потерю : УНИАН 23:18
- "Москва" утонула окончательно и официально! : Odessa.net.ua 23:18
- Крейсер "Москва" утонул - РФ подтвердила потерю флагмана : ZN,UA 23:17
- Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул : РБК-Україна 23:16
- Гордость российского флота крейсер "Москва" утонула в Черном море: Минобороны рф подтвердило очевидное : Znaj.ua 23:16
- Арестович о крейсере "Москва": "Не теряли они флагманов даже во время Первой и Второй мировых войн" : ТСН.ua 23:16
- Он утонул. В минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну : Новое Время 23:16
- Российский крейсер Москва затонул - Минобороны РФ : MY.UA 23:15
- Что на самом деле случилось с ракетным крейсером в 100 километрах от Одессы | Одесский Курьер : Лента новостей Одессы 23:15
- Крейсер "Москва" затонул - наконец-то это признало и Минобороны России : КП в Украине 23:15
- Минобороны рф подтвердило затопление крейсера "Москва" : UA-Футбол 23:14
- Российский крейсер "Москва" затонул: подробности : Телеграф.com.ua 23:13
- Официально: ракетный крейсер "Москва" все-таки затонул - минобороны россии : Слово і Діло 23:12
- В минобороны России признали, что крейсер Москва затонул : Хвиля 23:11
- Вражеский крейсер "Москва" догорает в Черном море (видео) : Одесская жизнь 23:10
- Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул : Українська правда 23:10
- Официально: крейсер "Москва" утонул : Politeka 23:10
- Апрель, 14 в 22:45 Корабли, сопровождавшие крейсер Москва, отошли подальше от берегов Украины - СМИ : ICTV Факти 23:06
- Минобороны РФ объявило, что крейсер "Москва" затонул : Гордон 23:06