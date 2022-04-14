""Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов (28)

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- ГУР: Путин приказал "все с землей ровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов : Цензору.нет 08:20
- "Если до 10 мая не сделаем, то все с землей сравнять": оккупанты собираются уничтожить два города : Измаил вечерний 07:44
- Апрель, 14 в 7:15 Все с землей равнять: РФ планирует уничтожение украинских городов : ICTV Факти 07:36
- "Путин сказал все с землей ровнять" - в перехваченных разговорах россияне говорят об уничтожении украинских городов : Gazeta.ua 06:44
- "Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов : РИА Мелитополь 06:24
- ""Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов : ТСН.ua 05:01
- Россия намерена уничтожить украинские города - разведка : Ukr-Today.com 04:48
- "Путин сказал все с землей ровнять": РФ планирует уничтожение украинских городов : Еспресо TV 03:34
- Россия намерена уничтожить украинские города - разведка : Bigmir)net Новости 03:09
- Рф планирует уничтожение украинских городов, говорится в перехваченном разговоре оккупантов : OstanniPodii.com 02:13
- Все с землей ровнять: разведка перехватила разговор оккупанта о новых приказах Путина : Online.ua 02:12
- "Путин сказал все с землей ровнять". Украинская разведка перехватила разговоры оккупантов - видео : ZN,UA 01:47
- "Путин сказал все с землей ровнять". Разведка получила перехват разговора оккупанта о дальнейших планах РФ в Украине : Новое Время 01:46
- Путин приказал "ровнять все с землей", если армия рф не добьется "успеха" до 10 мая - разведка : ОстроВ 01:40
- 14.04.2022 01:32 "Путин сказал все с землей равнять". Оккупантам дана команда уничтожать украинские города : ДонПресс 01:33
- россия перешла к тактике уничтожения украинских городов - ГУР : Goodnews.ua 01:06
- "Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разведкой разговоры оккупантов подтвердили, что РФ планирует уничтожение украинских городов. Видео : Obozrevatel 01:16
- Россия перешла к тактике уничтожения украинских городов - ГУР : NewsMir.info 01:05
- россия перешла к тактике уничтожения украинских городов - ГУР : MY.UA 01:01
- "Путин говорит ровнять все с землей, как до 10 мая ни* * я не сделаем": новый перехват разведки : 24 канал 01:00
- россия перешла к тактике уничтожения украинских городов - ГУР : Укринформ 00:46
- Путин дал срок российским оккупантам до 10 мая - перехват разговора : Сегодня.ua 00:46
- Путин приказал "все с землей сровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов - ГУР : Главред 00:36
- ""Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов : MY.UA 00:30
- 13.04.2022 в 23:52 ГУР: Путин приказал "все с землей ровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов : InfoResist.org 00:00