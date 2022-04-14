""Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов (28)

ТСН.ua 2022.04.14 05:01

04:49, 14.04.22 Захватчикам поступило указание, что Рубежное еще следует "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравнять. "Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение украинских городов. В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, при участии Национальной полиции Украины, получен очередной перехват разговоров