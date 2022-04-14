В Украине возобновляется практический экзамен для водителей на категорию "В" (19)

Odessa Online 2022.04.14 07:15

06:16 14 апреля 2022 Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию "В". Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый сообщил, что процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап: на дорогах общего пользования - для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.