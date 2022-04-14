CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина (20)

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- США рассматривают возможность визита высокого уровня в Украину - СМИ : УП Європейська правда 08:34
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- Белый дом готовит визит в Украину высокопоставленного чиновника США : UA.news 06:59
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- В Украину может приехать госсекретарь или министр обороны США - CNN : MY.UA 06:16
- США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина - CNN : ОстроВ 06:10
- В Украину может приехать госсекретарь или министр обороны США - CNN : NewsMir.info 06:05
- США ведут переговоры о визите высокопоставленного чиновника в Украину, - Белый дом : РБК-Україна 06:01
- В Украину может приехать госсекретарь или министр обороны США - CNN : Укринформ 06:01
- После визита Джонсона: в Белом доме размышляют, кого из топовых чиновников отправить в Киев : 24 канал 06:00
- США ведут внутренние переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина - CNN : Новое Время 05:46
- США готовят визит в Украину высокопоставленного чиновника: в CNN назвали имена : Obozrevatel 05:31
- CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина : Українська правда 03:40