CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина (20)

Українська правда 2022.04.14 03:40

Четверг, 14 апреля 2022, 03:20 Чиновники США провели внутренние предварительные переговоры насчет визита в Украину высокопоставленного чиновника - министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена. Источник: источник CNN Детали: Решение еще далеко от окончательного, и визит в конце концов может не состояться. Отмечается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.