Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина

CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина (20)

Українська правда 2022.04.14 03:40
Четверг, 14 апреля 2022, 03:20 Чиновники США провели внутренние предварительные переговоры насчет визита в Украину высокопоставленного чиновника - министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена. Источник: источник CNN Детали: Решение еще далеко от окончательного, и визит в конце концов может не состояться. Отмечается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.
ВИЗИТ, ЛЛОЙД, УКРАИНА, ОСТИН, ЭНТОНИ, ДЖО, Джонсон, Украина, Киев, США, Великобритания, Россия, Польша, Латвия, Эстония

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022