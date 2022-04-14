09:10 14 Апр 2022 Харьковщина: спецназовцы взорвали двигавшуюся в сторону Изюма русскую колонну (57)

- Апрель, 14 в 11:04 В Харьковской области ВСУ взорвали мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм : ICTV Факти 11:06
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- Группа ССО взорвала мост с колонной вражеской техники, направлявшейся в Изюм (фото) : УНИАН 10:45
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- 14.04.2022 09:56 Рита Парфенова Под Харьковом взорвали мост с техникой россиян, направлявшейся в Изюм (фото) : Редпост 10:24
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- Взорван мост с русской техникой по направлению к Изюму : OstanniPodii.com 10:13
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- ВСУ профессионально подорвали мост с вражеской техникой, которая двигалась в Изюм. Фото : Новини Live 10:08
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- 14 апреля, 10:03 Украинские силы спецопераций взорвали мост с колонной вражеской техники, направлявшейся в Изюм : Думская.net 10:03
- 14.04.22 09:43 Группа ССО Украины взорвала мост с вражеской техникой, которая направлялась в Изюм. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 10:02
- 14.04.2022 в 09:53 Силы ССО взорвали мост с вражеской колонной под Изюмом : InfoResist.org 10:00
- Силы спецопераций ВСУ показали, как взорвали мост с вражеской техникой, следовавшей в Изюм : Kramatorsk.info 09:51
- Силы спецопераций подорвали мост с вражеской техникой, которая направлялась в Изюм - Генштаб ВСУ : ZN,UA 09:47
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- Силы спецопераций взорвали мост с российской техникой под Изюмом: впечатляющие кадры : Gazeta.ua 09:44
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- 19 минут назад На Харьковщине взорвали мост с российской колонной : Дело.ua 09:38
- 14.04.2022 09:15 Бойцы ВСУ уничтожили мост с военной техникой РФ. Уничтожена вся колонна : ДонПресс 09:33
- 09:10 14 Апр 2022 Харьковщина: спецназовцы взорвали двигавшуюся в сторону Изюма русскую колонну : Рубрика 09:27
- ССО Украины взорвали мост с вражеской техникой, которая направлялась в Изюм - фото : Новое Время 09:16
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- 14 апреля 2022, 08:30 Генштаб показал уничтожение колонны российской техники в Харьковской области: оккупантов взорвали вместе с мостом : LB.ua 09:08