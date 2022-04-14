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09:10 14 Апр 2022 Харьковщина: спецназовцы взорвали двигавшуюся в сторону Изюма русскую колонну

09:10 14 Апр 2022 Харьковщина: спецназовцы взорвали двигавшуюся в сторону Изюма русскую колонну (57)

Рубрика 2022.04.14 09:27
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України valdis Спецназначенцы взорвали мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на Facebook командование Сил специальных операций ВС Украины. В сообщении не указывается точная дата начала операции. Военные уточняют, что несколько дней назад была обнаружена дополнительная вражеская техника в Харьковской области - бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и
МОСТ, БРОНЕАВТОМОБИЛЬ, КОЛОННА, ИЗЮМ, ЗАСАДА, ТЕХНИКА, Урал, Харьков, Украина, Россия

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