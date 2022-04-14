Партия "Слуга народа" выступила против наказания мужчин, которые во время войны не вернувшихся из-за границы (19)

- "Слуга народа" против наказания мужчин, не вернувшихся из-за границы : Bigmir)net Новости 11:09
- "Слуги народа" не поддержат наказание для мужчин, которые не вернулись воевать : УНИАН 10:45
- Обязательное возвращение мужчин в Украину во время войны: скандальный законопроект потерпел крах : Измаил вечерний 10:44
- "Слуга народа" не будет голосовать за обязательное возвращение мужчин в Украину, - Арахамия : Український Бізнес Ресурс 10:44
- Арахамия заявил, что "Слуги народа" не поддержат наказание для мужчин, которые не вернулись воевать : Преступности.нет 10:40
- Военное положение: "слуги" против уголовной ответственности для не вернувшихся мужчин : NewsMir.info 10:05
- "Слуги" не будут голосовать за законопроект о наказании мужчин за невозвращение из-за границы во время войны : Depo 10:03
- 14.04.22 09:52 "Слуга народа" не поддержит законопроект об ответственности за невозвращение в Украину во время войны, - Арахамия : Цензор.Нет 10:02
- Партия "Слуга народа" выступила против наказания мужчин, которые во время войны не вернувшихся из-за границы : ТСН.ua 10:01
- Депутаты "Слуги народа" не поддержат наказание для уехавших украинцев : Вести.ua 09:45
- "Слуга народа" не поддержит законопроект об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста - Арахамия : ОстроВ 09:40
- "Слуги народа" не поддержат наказание для мужчин, которые не вернулись воевать : Українська правда 09:40
- Военное положение: "слуги" против уголовной ответственности для не вернувшихся мужчин : Укринформ 09:31
- Наказание мужчин, которые не вернутся из-за границы во время войны: как будут голосовать "слуги" : 24 канал 09:30
- Слуга народа выступила против наказания мужчин, не вернувшихся в Украину во время войны : РБК-Україна 09:16
- "Слуги" не будут поддерживать уголовную ответственность для мужчин, не вернувшихся в Украину во время войны : Страна.ua 09:16
- "Слуга народа" не поддержит нашумевший законопроект о мужчинах-беженцах : Телеграф.com.ua 09:13
- Наказание за невозвращение мужчин в Украину во время войны: СН не будет поддерживать законопроект : Слово і Діло 09:12
- Обязательное возвращение мужчин в Украину во время войны: скандальный законопроект потерпел крах : Апостроф 09:00