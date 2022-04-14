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Партия "Слуга народа" выступила против наказания мужчин, которые во время войны не вернувшихся из-за границы

Партия "Слуга народа" выступила против наказания мужчин, которые во время войны не вернувшихся из-за границы (19)

ТСН.ua 2022.04.14 10:01
09:35, 14.04.22 В "Слуге народа" такую законодательную норму считают вредной и опасной для обороны Украины. Фракция политической партии "Слуга Народа" не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения. Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.
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