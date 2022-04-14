ВСУ нанесли 15 ударов по военным РФ в Чернобаевке - Арестович (29)

MY.UA 2022.04.14 10:16

14 апреля, 07:09 Украинские военные нанесли очередной удар по позициям РФ на территории аэродрома в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Отмечается, что уничтожили склад боеприпасов противника. "Вы будете смеяться, но...Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", - заявил Арестович. На Сумщине появилась своя Чернобаевка. net в Telegram. Источник материала Корреспондент