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ВСУ нанесли 15 ударов по военным РФ в Чернобаевке - Арестович

ВСУ нанесли 15 ударов по военным РФ в Чернобаевке - Арестович (29)

MY.UA 2022.04.14 10:16
14 апреля, 07:09 Украинские военные нанесли очередной удар по позициям РФ на территории аэродрома в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Отмечается, что уничтожили склад боеприпасов противника. "Вы будете смеяться, но...Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", - заявил Арестович. На Сумщине появилась своя Чернобаевка. net в Telegram. Источник материала Корреспондент
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