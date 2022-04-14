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Пытал сторонников ВСУ: на Днепропетровщине задержали предателя, какой срок ему грозит

Пытал сторонников ВСУ: на Днепропетровщине задержали предателя, какой срок ему грозит (48)

Politeka 2022.04.14 11:40
Полицейские задержали предателя, который сотрудничал с российскими оккупантами и пытал тех, кто был сторонником ВСУ. сегодня, 11:13 Как сообщают в полиции, житель Кривого Рога, приехав в Бучу Киевской области к родственникам, в феврале 2022 года перешел на сторону оккупантов. Мужчина патрулировал улицы вместе с военными рф, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, сдавал пзиции
БУЧА, ОККУПАНТ, ИЗМЕНА, ПРЕДАТЕЛЬ, КРИВОЙ, КИЕВЩИНА, Украина, Россия, Киев, Днепропетровск

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