Пытал сторонников ВСУ: на Днепропетровщине задержали предателя, какой срок ему грозит (48)

Politeka 2022.04.14 11:40

Полицейские задержали предателя, который сотрудничал с российскими оккупантами и пытал тех, кто был сторонником ВСУ. сегодня, 11:13 Как сообщают в полиции, житель Кривого Рога, приехав в Бучу Киевской области к родственникам, в феврале 2022 года перешел на сторону оккупантов. Мужчина патрулировал улицы вместе с военными рф, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, сдавал пзиции