Следующими целями Путина могут быть Краматорск и Константиновка - разведка Британии (38)

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- 14.04.22 12:55 Следующими целями РФ могут стать Краматорск и Константиновка, - Минобороны Британии : Цензор.Нет 13:02
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- Оккупанты могут готовить массированные обстрелы Краматорска и Константиновки - Минобороны Британии : ZN,UA 12:47
- Британская разведка назвала новые цели армии РФ в Украине : Вести.ua 12:45
- Россияне могут усилить удары по Краматорску и Константиновке - британская разведка : УНИАН 12:45
- Станут мишенью: в разведке Британии назвали новые цели российских оккупантов на Донбассе : Gazeta.ua 12:44
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- 14 апреля 2022 12:21 Британская разведка: "Следующими целями оккупантов могут стать Краматорск и Константиновка" : Dynamomania.com 12:34
- Россияне могут усилить давление на Константиновку и Краматорск, - британская разведка : DsNews 12:13
- Следующими целями Путина могут быть Краматорск и Константиновка - разведка Британии : Українська правда 12:10
- Следующими целями рф могут стать Краматорск и Константиновка - разведка Британии : NewsMir.info 12:05
- Россияне планируют масштабные обстрелы Краматорска и Константиновки, - британская разведка : 24 канал 12:00
- Разведка Британии перечислила города Украины, которые могут стать главными мишенями для обстрелов РФ : ТСН.ua 11:46
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- Краматорск и Константиновка могут стать следующими целями армии РФ - Минобороны Британии : Новое Время 11:16
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- Краматорск и Константиновка станут новыми мишенями войск РФ на Донбассе - разведка Британии : Страна.ua 11:01
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