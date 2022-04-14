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Фокус: Украина

Следующими целями Путина могут быть Краматорск и Константиновка - разведка Британии (38)

Українська правда 2022.04.14 12:10
Роман Петренко - Четверг, 14 апреля 2022, 11:41 фото hi.dn.ua Президент РФ Владимир Путин интересуется восточными областями Украины и готовится к новому наступлению, считает разведка Великобритании. Источник: Минобороны Британии в Тwitter Дословно: "Выступление Путина во вторник подчеркнуло его интерес к Донбассу, где российская армия атакует ВСУ и готовится к наступлению. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для
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