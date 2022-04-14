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Фокус: Украина

У Шойгу случился обширный инфаркт, 20 генералов рф арестованы, - Невзлин (40)

Новини Live 2022.04.14 13:08
14 апреля 12:55 По словам бизнесмена, ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам Бывший совладелец нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил, что у министра обороны россии Сергея Шойгу произошел большой инфаркт. Об этом он сообщил в Facebook. Ссылаясь на собственные источники в Москве, Невзлин отметил, что Шойгу - в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.
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