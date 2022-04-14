В Одессе задержан бывший муж Поклонской - глава фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета (62)

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- Бывший муж прокурорши Поклонской задержан по подозрению в сотрудничестве с оккупантами : ОбщеЖитие Online 14:09
- Лидер ОПЗЖ в Мариуполе и бывший муж Поклонской: ГБР задержала работавшего на Россию предателя : Главред 14:06
- В Одессе задержали бывшего мужа коллаборантки Поклонской : 5692.com.ua Каменский 14:05
- Подозревают в содействии россии: разоблачили главу ОПЗЖ в Мариупольском горсовете и экс-мужа Поклонской : Українські національні новини 13:50
- ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, бывшего мужа Поклонской на возможном содействии стране-агрессору : Kramatorsk.info 13:50
- Подозревают в содействии россии: разоблачили главу ОПЗЖ в Мариупольском горсовете и экс-мужа Поклонской : ПрессОрг24 13:44
- В Одессе задержан бывший муж экс-прокурора Поклонской : Job-Sbu.org 13:44
- Сбежавшего главу мариупольской ОПЗЖ и бывшего мужа Поклонской задержали в Одессе : Измаил вечерний 13:44
- Задержан главарь ОПЗЖ в Мариупольском горсовете : Досье 13:35
- ГБР задержало в Одессе бывшего мужа Натальи Поклонской по подозрению в коллаборационизме : Голос народу 13:36
- "Способствовал агрессору": ГБР арестовали главу фракции "ОПЗЖ" в Мариуполе (фото) : Фокус 13:35
- В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе - его называют бывшим мужем Поклонской : Front News International 13:35
- В Одессе задержали лидера ОПЗЖ и экс-мужа Поклонской : Спорт.ua 13:34
- В Одессе задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета : Новости Донбасса 13:32
- 12:50 14 Апр 2022 В Одессе ДБР разоблачило главу партии "ОПЗЖ" Мариупольского горсовета : Рубрика 13:27
- В Одессе задержан бывший муж Поклонская: подозревают в помощи оккупантам : Телеграф.com.ua 13:13
- Главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета задержали за коллаборационизм : 368.media 13:07
- В Одессе поймали главу ОПЗЖ Мариупольского горсовета: был рупором Кремля на востоке : Bigmir)net Новости 13:09
- Апрель, 14 в 12:47 Активно помогал России: в Одессе задержали бывшего мужа Поклонской : ICTV Факти 13:06
- В Одессе задержан бывший муж Поклонской - глава фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета : Главное 13:06
- В Одессе задержали бывшего мужа Поклонской : NewsMir.info 13:05
- 12:46 14.04.2022 Главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета уличили в коллаборационизме и передали СБУ - ГБР : Интерфакс-Україна 13:00
- В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе : Waves-ua 12:55
- В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе, бывшего муж Поклонской : Завтра.UA 12:49
- "Рупор Кремля на востоке": ДБР задержали экс-мужа Поклонской и главу "ОПЗЖ" в Мариуполе : ТСН.ua 12:46
- В Одессе задержали бывшего мужа сепаратистки Поклонской (фото) : УНИАН 12:45
- Рупор Кремля и человек Медведчука: ГБР задержало бывшего мужа Натальи Поклонской : Gazeta.ua 12:44
- 12:17 14.04.2022 В Одессе ГБР задержало главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета : Петр и Мазепа 12:40
- В Одессе задержали главу фракции "ОПЗЖ" Мариупольского горсовета, бывшего мужа Поклонской: он помогал рф : Николаевский центр журналистских расследований 12:29
- В Одессе ГБР задержало бывшего мужа Поклонской, главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета : Еспресо TV 12:34
- 14.04.22 12:15 ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, бывшего мужа Поклонской на возможном содействии стране-агрессору. ФОТО : Цензор.Нет 12:32
- ГБР задержало лидера ОПЗЖ в Мариуполе за сотрудничество с РФ - это бывший муж Поклонской : Сегодня.ua 12:32
- В Одессе задержали бывшего мужа Поклонской : Укринформ 12:31
- Бывший муж Поклонской: ГБР задержало работавшего на РФ главу фракции ОПЗЖ в горсовете Мариуполя : Новое Время 12:31
- В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе. Его называют бывшим мужем Поклонской : РБК-Україна 12:31