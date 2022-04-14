14 апреля, 13:29 В россии планировали захватить Киев под видом стратегических военных учений, - ГУР (33)

Думская.net 2022.04.14 13:33

Российские нацисты, прикрываясь военными учениями, планировали захватить левобережную часть Киева. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны, в распоряжении которого оказались секретные документы врага. Речь идет о боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа. Группировка войск рф "Центр", действовавшая на черниговском и сумском