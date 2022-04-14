Мужчин призывного возраста планируют "бронировать" для восстановления страны (31)

Деловая Одесса 2022.04.14 18:29

14.04.2022 By Олег Сухан Украине сейчас необходимо ремонтировать мосты, дома и дороги. Поэтому таких мужчин могут временно освобождать от военного призыва. Об этом в интервью "НВ" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он прогнозирует, что пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет. "Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет