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Мужчин призывного возраста планируют "бронировать" для восстановления страны

Мужчин призывного возраста планируют "бронировать" для восстановления страны (31)

Деловая Одесса 2022.04.14 18:29
14.04.2022 By Олег Сухан Украине сейчас необходимо ремонтировать мосты, дома и дороги. Поэтому таких мужчин могут временно освобождать от военного призыва. Об этом в интервью "НВ" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он прогнозирует, что пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет. "Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет
ВОЗРАСТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МУЖЧИНА, ГРУЗОВИК, БРОНИРОВАНИЕ, ВОДИТЕЛЬ, Кубраков, Украина, Россия

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