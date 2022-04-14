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Россия пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области: СБУ нейтрализовала преступную группировку

Россия пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области: СБУ нейтрализовала преступную группировку (35)

Измаил вечерний 2022.04.14 14:44
Cегодня в 14:24 Служба безопасности Украины нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной власти, если российские нацисты захватят город. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины. В ходе масштабной спецоперации СБУ и Национальной полиции задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известны в криминальных
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