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Двоих украинских военных освободили из плена: что они рассказали

Двоих украинских военных освободили из плена: что они рассказали (50)

Комментарии.UA 2022.04.14 14:38
Украинские летчики вернулись из плена россиян сегодня, 14:21 Козлова Альбіна По данным Главного управления разведки Минобороны, на днях были освобождены из плена украинских пилотов Алексей Чиж и Иван Пепеляшко, которых оккупанты содержали в изоляторе на территории россии. Украинские летчики, фото ГУР МО Мужчины находились в плену оккупантов с 8 марта, их из Черниговской области вывезли в Курск, там их поместили с восемью украинскими офицерами в камеру.
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