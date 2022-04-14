Двоих украинских военных освободили из плена: что они рассказали (50)

Комментарии.UA 2022.04.14 14:38

Украинские летчики вернулись из плена россиян сегодня, 14:21 Козлова Альбіна По данным Главного управления разведки Минобороны, на днях были освобождены из плена украинских пилотов Алексей Чиж и Иван Пепеляшко, которых оккупанты содержали в изоляторе на территории россии. Украинские летчики, фото ГУР МО Мужчины находились в плену оккупантов с 8 марта, их из Черниговской области вывезли в Курск, там их поместили с восемью украинскими офицерами в камеру.