Двоих украинских военных освободили из плена: что они рассказали (50)

- 14.04.2022 17:23 Из плена освободили двух украинских военных пилотов : ДонПресс 17:33
- Верещук: из российского плена освободили 30 украинцев : Сегодня.ua 17:17
- Освобожденные пилоты рассказали о негуманном обращении в российском плену : OstanniPodii.com 17:12
- Из плена оккупантов освободили двух украинских пилотов : ПрессОрг24 16:44
- Двое украинских пилотов вернулись из плена на Родину: рассказывают про неадекватность российских офицеров и пытки : Сурма-UA 16:36
- ГУР освободило двух украинских пилотов из плена : Спорт.ua 16:34
- В Украину из плена рф вернулись два пилота: они рассказали что было в плену : 5692.com.ua Каменский 16:05
- 14 апреля, 15:37 Двое украинских пилотов вернулись из плена на Родину: рассказывают про неадекватность российских офицеров и пытки : Думская.net 16:03
- Освобожденные из российского плена пилоты рассказали, чем им угрожали: "Они действительно зазомбированы" : Znaj.ua 15:46
- Раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы зеленку, но все напрасно - освобожденные украинские пилоты о месяце плена : Gazeta.ua 15:44
- Из российского плена вернулись 30 украинских граждан: 22 военнослужащих и 8 гражданских : Медиа-группа Объектив 15:39
- ГУР МО удалось освободить двух украинских летчиков, которые находились в плену : GlavPost.Com 15:36
- Украина освободила из плена рф двух пилотов - что известно : Флот2017 15:33
- Угрозы и "зомбированные" офицеры РФ: украинские пилоты рассказали, как пережили плен : Шиповник.ua 15:31
- Два украинских пилота освобождены из плена оккупантов - ГУР Минобороны : Газета День 15:28
- Двух украинских пилотов освободили из плена, - разведка : Odessa Online 15:15
- Угрожали отрезать части тела: освобожденные пилоты рассказали про пытки в российском плену : Realist.online 15:11
- Украинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропаганды : Politeka 15:10
- Двоих украинских военных освободили из плена: что они рассказали : Комментарии.UA 14:38
- 14 апреля 2022, 13:46 Двое украинских пилотов были освобождены из плена в РФ: их заставляли записывать видео и угрожали отрезанием частей тела : LB.ua 15:08
- Украинские пилоты рассказали, что пережили в российском плену: унижали, угрожали семьям и отказывались лечить раненых : КП в Украине 15:00
- Украине удалось вызволить из российского плена двух пилотов : Парламент.UA 14:55
- Двух украинских пилотов освободили из российского плена - ГУР Минобороны Украины : Крым.Реалии RFE/RL 14:51
- Из российского плена освобождены двое украинских пилота : DsNews 14:43
- Двух украинских пилотов удалось освободить из плена: оккупанты угрожали и не оказывали медпомощь раненым : Николаевский центр журналистских расследований 14:24
- ГУР Минобороны освободило двух украинских пилотов из плена : Страна.ua 14:46
- Из плена оккупантов освободили двух украинских пилотов : Українські національні новини 14:46
- 14:03 14.04.2022 Украинские пилоты Чиж и Пепеляшко вернулись домой из плена - ГУР МОУ : Петр и Мазепа 14:40
- Два украинских пилота вернулись из плена РФ - разведка : Bigmir)net Новости 14:39
- 14.04.22 13:54 ГУР освободило из российского плена двух украинских пилотов Пепеляшко и Чижа. ФОТО : Цензор.Нет 14:32
- 13:47 14 Апр 2022 ГУР: Захваченные российскими захватчиками в плен пилоты Чиж и Пепеляшко вернулись в Украину : Рубрика 14:27
- Угрозы и "зомбированные" офицеры РФ: украинские пилоты рассказали, как пережили плен : УНИАН 14:26
- Из плена РФ в Украину вернулись два пилота : Dnepr.Info 14:26
- Двое украинских военных пилотов освобождены из плена РФ : Завтра.UA 14:19
- Двух украинских пилотов освободили из плена российских оккупантов - ГУР Минобороны : ZN,UA 14:17
- Апрель, 14 в 13:36 Украинских пилотов Чижа и Пепеляшко освободили из российского плена - ГУР : ICTV Факти 14:06
- Два украинских пилота освобождены из плена российских оккупантов, - ГУР : Главное 14:06
- Захваченные россиянами в плен пилоты Чиж и Пепеляшко вернулись домой. Что рассказали? : NewsMir.info 14:05
- Двое украинских военных пилотов вернулись из плена РФ : РБК-Україна 14:01
- "Спрашивали, много ли у нас "нациков": Украина освободила из плена РФ двух пилотов, переживших изнурительные допросы оккупантов : ТСН.ua 13:46
- Из плена удалось освободить двух украинских пилотов, над которыми издевались в России: выяснились подробности : Obozrevatel 13:46
- ГУР освободило двух украинских пилотов из плена : Українська правда 13:40
- Двух украинских пилотов удалось освободить из плена российских оккупантов: "Допросы начинались с пропаганды, а раненным не оказывают медпомощь" : Преступности.нет 13:40
- Украинские разведчики освободили двух пилотов из плена российских оккупантов : Еспресо TV 13:34
- Захваченные россиянами в плен пилоты Чиж и Пепеляшко вернулись домой. Что рассказали? : Укринформ 13:31