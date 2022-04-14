Нацбанк: инфляция в этом году может превысить 20% (30)

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- Инфляция в этом году может превысить 20% - Нацбанк : Николаевский центр журналистских расследований 17:19
- Нацбанк: инфляция в этом году может превысить 20% : Завтра.UA 17:19
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- Инфляция в Украине по итогам 2022 г. может превысить 20% : Версии.com 16:50
- Инфляция в этом году может превысить 6-летний максимум - НБУ : Українські національні новини 16:46
- Инфляция в этом году может превысить 6-летний максимум - НБУ : ПрессОрг24 16:45
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- 14.04.2022 :: 16:15 По итогам 2022 г. инфляция может превысить 20% - НБУ : Транспортный бизнес 16:38
- НБУ спронозировал уровень инфляции на конец года : Днепровский городской портал 16:37
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- Инфляция в этом году может превысить 20% - Нацбанк : УП: Економічна правда 16:34
- Инфляция в Украине по итогам 2022 года превысит 20%, но будет контролируемой : Fin.org.ua 16:34
- По данным Национального банка, инфляция в Украине по итогам 2022 года может превысить 20% : Fixygen 16:33
- Инфляция в Украине по итогам 2022 года превысит 20%, но будет контролируемой : Укрудпром 16:14
- Инфляция может превысить 20% по итогам 2022 года, - Нацбанк : Український Бізнес Ресурс 16:14
- 14.04.2022 15:45 Инфляция в Украине по итогам года может превысить 20 процентов, - Нацбанк : Аргументы и Факты Украина 16:09
- По итогам года инфляция может превысить 20% - Нацбанк : NewsMir.info 16:05
- НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20% : Business Information Network 16:01
- По итогам года инфляция может превысить 20% - Нацбанк : Укринформ 16:01
- Инфляция в Украине по итогам года может превысить 20% - НБУ : УНИАН 15:45
- НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20% : Finance.UA 15:32
- Инфляция может превысить 20% в 2022 году - НБУ : Новое Время 15:01
- НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20% : РБК-Україна 14:46
- 14:27 14.04.2022 Инфляция в Украине по итогам 2022 г. может превысить 20%, но будет контролируемой : Интерфакс-Україна 14:45