Нацбанк: инфляция в этом году может превысить 20% (30)

Завтра.UA 2022.04.14 17:19

16:59, 14.04.2022 Национальный банк фиксирует усиленное инфляционное давление из-за войны, в результате чего цены за год могут возрасти на 20%. Об этом говорится в сообщении НБУ. По оценкам регулятора, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем из-за последствий полномасштабной войны. В этом году по итогам года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой.