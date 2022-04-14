Очень вовремя: спустя полтора года Динамо прозрело и разорвало контракт с экс-игроком Шахтера и сыном сепаратиста (29)

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- Игрока Динамо выгнали из команды из-за отца-сепаратиста : INTV.ua 19:42
- В составе киевского Динамо оказался сын "чиновника "ЛНР": что о нем известно : Politeka 19:40
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- Скандал в киевском "Динамо": один из футболистов оказался сыном главаря т.н. "ЛНР" : КП в Украине 18:45
- Динамо разорвало контракт с игроком: скрыл, что он сын сепаратиста : Українська правда 18:40
- Апрель, 14 в 18:14 Футболист юношеской команды Динамо оказался сыном террориста из "ЛНР" : ICTV Факти 18:36
- Клуб расторг контракт. Футболист Динамо оказался сыном представителя власти "ЛНР" : Новое Время 18:31
- Динамо расторгло контракт с игроком, отец которого во власти на оккупированных территориях : 24 канал 18:31
- Официальное заявление ФК "Динамо" : Динамо Киев от Шурика 18:28
- "Динамо" разорвало контракт с 18-летним форвардом Уваровым. Его отец - представитель власти "ЛНР" : Запорожские вести 17:58
- "Динамо" разорвало контракт с футболистом, у которого отец работал на "ЛНР" : ZN,UA 17:47
- Игрока Динамо выгнали из команды из-за отца-сепаратиста : Українські національні новини 17:46
- Очень вовремя: спустя полтора года Динамо прозрело и разорвало контракт с экс-игроком Шахтера и сыном сепаратиста : FanDay.net 17:42
- Динамо расторгло контракт с 18-летним Уваровым. Его отец - представитель властных структур т.н. ЛНР : Sportarena.com 17:35
- Скандал в "Динамо": игрок молодежной команды оказался сыном одного из главарей "ЛНР", его немедленно выгнали из команды : ТСН.ua 17:31
- В Динамо нашли сына предателя Украины, который воюет за "ЛНР": как отреагировали в клубе : Сегодня.ua 17:17
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- "Динамо" расторгло контракт с игроком, который скрыл, что его отец - представитель власти "лнр" : MY.UA 17:00
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- 14 апреля 2022 16:27 Официальное заявление "Динамо": один из футболистов команды оказался сыном врага Украины : Dynamomania.com 16:34
- Скандал в Динамо. Клуб отчислил молодого игрока из-за отца-террориста : Спорт.ua 16:34
- Официальное заявление ФК "Динамо" (Киев) : ФK "Динамо" Київ 16:32