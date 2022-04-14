Очень вовремя: спустя полтора года Динамо прозрело и разорвало контракт с экс-игроком Шахтера и сыном сепаратиста (29)

FanDay.net 2022.04.14 17:42

Александр Калинин 14 апреля 2022, 17:08 Артур Уваров, фото: ФК Динамо Артур Уваров попал в неприятную ситуацию из-за своего отца. Сегодня Динамо выступило с официальным заявлением касаемого форварда команды U-19 Уварова Артура Максимовича. Как утверждает столичный клуб, данный игрок является сыном незаконного заместителя главы "комитета народного совета" самопровозглашенной ЛНР по