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Очень вовремя: спустя полтора года Динамо прозрело и разорвало контракт с экс-игроком Шахтера и сыном сепаратиста (29)

FanDay.net 2022.04.14 17:42
Александр Калинин 14 апреля 2022, 17:08 Артур Уваров, фото: ФК Динамо Артур Уваров попал в неприятную ситуацию из-за своего отца. Сегодня Динамо выступило с официальным заявлением касаемого форварда команды U-19 Уварова Артура Максимовича. Как утверждает столичный клуб, данный игрок является сыном незаконного заместителя главы "комитета народного совета" самопровозглашенной ЛНР по
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