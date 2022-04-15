Из-за военных действий РФ в Украине погибли 198 детей (53)

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- Оккупанты ударили по жилому кварталу Николаева, есть пострадавшие : Realist.online 15:41
- Российские оккупанты ударили из РСЗО по Николаеву: есть пострадавшие - фото : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- Оккупанты обстреляли Николаев кассетными бомбами : GlavPost.Com 15:36
- Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие : FinOboz 15:33
- Оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие : Сегодня.ua 15:32
- Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие : Шиповник.ua 15:31
- Оккупанты обстреляли из РСЗО жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие : ZN,UA 15:17
- В Николаеве сообщили об обстреле жилого района, есть пострадавшие : Українська правда 15:11
- 15.04.2022 14:42 Рoссийские военные обстреляли жилые кварталы Николаева : Аргументы и Факты Украина 15:09
- 15 апреля 2022, 14:45 В Николаеве враг обстрелял жилые кварталы, пострадали мирные жители, - облсовет : LB.ua 15:08
- Израиль приостановил передачу РПЦ комплекса возле храма Гроба Господня : НикВести 15:07
- В Херсонской области из-за обстрелов погибли двое гражданских, трое - ранены : НикВести 15:07
- Украинские военные сбили российский вертолет, - Генштаб ВСУ : НикВести 15:07
- Ночью оккупанты пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области - атака была отбита : НикВести 15:07
- Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие : Главное 15:06
- Рашисты обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня, есть жертвы : NewsMir.info 15:05
- 15.04.2022 14:49 Россия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Николаева. Есть пострадавшие : ДонПресс 15:03
- 15.04.22 14:25 Оккупанты обстреляли реактивными системами залпового огня жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие : Цензор.Нет 15:02
- Российские военные в очередной раз обстреляли Николаев, есть пострадавшие - глава облсовета : Крым.Реалии RFE/RL 14:51
- Войска РФ ударили из РСЗО по жилым кварталам Николаева, есть пострадавшие : Новое Время 14:46
- 14:23 15.04.2022 Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие : Интерфакс-Україна 14:45
- Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: есть пострадавшие : Українські національні новини 14:45
- Россияне обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие : Еспресо TV 14:34
- Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие : ДнепрCity.net 14:33
- 15.04.22 14:25 Оккупанты обстреливают жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие : Цензор.Нет 14:32
- рашисты обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня, есть жертвы : Укринформ 14:31
- Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие : РБК-Україна 14:31
- 14:25 15 Апр 2022 Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: есть жертвы : Рубрика 14:27
- 15-Apr-2022 13:01 В Николаеве в результате сегодняшнего обстрела оккупантами есть пострадавшие : Южная правда 14:26
- Войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, 7 убитых и десятки раненых : НикВести 14:07
- Все большее количество стран останавливают почтовое сообщение с Россией : НикВести 14:07
- НБУ перевел на нужды армии почти 15 млрд : НикВести 14:07
- Николаев обстреляли российские оккупанты - есть пострадавшие : Корабелов.инфо 13:49
- 15.04.2022 в 13:24 Российские военные обстреляли из РСЗО Николаев, есть пострадавшие : InfoResist.org 13:30
- Потеря "Москвы" заставит РФ пересмотреть свою позицию в Черном море, - британская разведка : НикВести 13:07
- Российские оккупанты подтвердили, что сами обстреляли Брянскую область, - перехват СБУ : НикВести 13:07
- Оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие : НикВести 13:07
- На затонувшей "Москве" могли находиться ядерные боеголовки, - эксперт : НикВести 11:07
- Морские пехотинцы уничтожили вражеский танк на Николаевщине : НикВести 11:07
- Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля - Кабмин принял постановление : НикВести 11:07
- Из-за военных действий РФ в Украине погибли 198 детей : НикВести 10:07
- УП: Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь и говорит, что ситуация критическая : НикВести 10:07
- У Лукашенко запросили переговоров с Западом : НикВести 07:07
- "А в нашем регионе россияне были всего несколько дней", - николаевские прокуроры об огромном количестве военных преступлений оккупантов : НикВести 06:07
- США и ЕС больше не опасаются угроз Москвы по поводу поставок вооружения Украине, - Axios : НикВести 04:07