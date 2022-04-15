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Фокус: Украина

Из-за военных действий РФ в Украине погибли 198 детей (53)

НикВести 2022.04.15 10:07
09:39, 15 Апреля, 2022 Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. 198 детей погибли и более 355 ранены. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в Telegram Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.
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2022.04.15 (53)

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