14.04.2022 10:52 Список гуманитарных коридоров на 14 апреля (2)

Аргументы и Факты Украина 2022.04.14 11:09
Киев, 14 апреля - АиФ-Украина.
По состоянию на четверг, 14 апреля, в Украине запланировано девять
гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан их мест, где активно
ведутся военные действия.
Об этом сообщила министр реинтеграции временно oккупированных территорий
Ирина Верещук.
Гуманитарные коридоры:
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на
собственном транспорте.
Северодонецк - Бахмут (место собрания - проспект Химиков, 28).
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