В зоне ООС на Донбассе отражено шесть вражеских атак: оккупанты потеряли танки, БТРы и БМП (1)

УНИАН 2022.04.14 23:45

Иван Бойко 23:24, 14.04.22 Защитники Украины, в частности, уничтожили одну вражескую артиллерийскую систему. На Донбассе отражены вражеские атаки и уничтожено много техники противника / фото УНИАН, Анатолий Степанов Военнослужащие группировка Объединенных сил в течение текущих суток отразили шесть атак российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.