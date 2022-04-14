В зоне ООС на Донбассе отражено шесть вражеских атак: оккупанты потеряли танки, БТРы и БМП (1)

УНИАН 2022.04.14 23:45
Иван Бойко
23:24, 14.04.22
Защитники Украины, в частности, уничтожили одну вражескую артиллерийскую
систему.
На Донбассе отражены вражеские атаки и уничтожено много техники противника
/ фото УНИАН, Анатолий Степанов
Военнослужащие группировка Объединенных сил в течение текущих суток
отразили шесть атак российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в
Facebook.
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