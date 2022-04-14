14.04.2022, 20:38 50-е сутки войны в Украине: оперативная информация по состоянию на вечер 14 апреля (2)

В Час Пик 2022.04.14 22:07
Гера Кисмет
50-е сутки украинский народ героически противостоит российскому
вооруженному вторжению. РФ продолжает ведение полномасштабной войны против
Украины.
О ситуации на фронтах по состоянию на вечер 14 апреля сообщает Генштаб ВСУ
в Facebook, передает Час Пик.
По информации Генштаба, противник пытается завершить подготовку к
наступательной операции в Восточной операционной зоне.
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