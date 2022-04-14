14.04.2022, 20:38 50-е сутки войны в Украине: оперативная информация по состоянию на вечер 14 апреля (2)

В Час Пик 2022.04.14 22:07

Гера Кисмет 50-е сутки украинский народ героически противостоит российскому вооруженному вторжению. РФ продолжает ведение полномасштабной войны против Украины. О ситуации на фронтах по состоянию на вечер 14 апреля сообщает Генштаб ВСУ в Facebook, передает Час Пик. По информации Генштаба, противник пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне.