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14.04.2022, 20:38 50-е сутки войны в Украине: оперативная информация по состоянию на вечер 14 апреля

14.04.2022, 20:38 50-е сутки войны в Украине: оперативная информация по состоянию на вечер 14 апреля (2)

В Час Пик 2022.04.14 22:07
Гера Кисмет 50-е сутки украинский народ героически противостоит российскому вооруженному вторжению. РФ продолжает ведение полномасштабной войны против Украины. О ситуации на фронтах по состоянию на вечер 14 апреля сообщает Генштаб ВСУ в Facebook, передает Час Пик. По информации Генштаба, противник пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне.
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2022.04.15 (2)

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