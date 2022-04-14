14.04.22 22:08 Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас (1)

Цензор.Нет 2022.04.14 22:32
Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС,
Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям
членства в блоке.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол
ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.
"Европейская комиссия начала работу над анализом относительно ее мнения,
как попросили государства-члены.
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