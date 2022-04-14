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14.04.22 22:08 Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас

14.04.22 22:08 Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас (1)

Цензор.Нет 2022.04.14 22:32
Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС, Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке. Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ. "Европейская комиссия начала работу над анализом относительно ее мнения, как попросили государства-члены.
ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНА, ВАЛЬТЕР, ФРАНК, ВИЗИТ, КАНЦЛЕР, Зеленский, Кулеба, Украина, Киев, Германия, Россия, Польша
2022.04.15 (1)

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