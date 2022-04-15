Повредили дома, магазин и депо. В Запорожской области в результате обстрела РФ погиб один человек, пятеро получили ранения (46)

2022.04.15 (46)2022.04.14 (26) →
- Россияне ударили по Васильевке и везут туда пропагандистов, есть погибший и пострадавшие : Время новостей 14:14
- В Харьковской области оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы: погибли 7 человек : Парламент.UA 14:10
- Российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли около 10 человек : Гордон 14:06
- Апрель, 15 в 13:48 Враг обстрелял Васильевку в Запорожье: один человек погиб : ICTV Факти 14:06
- Российские захватчики обстреляли Васильевку из артиллерии : Позиция 14:05
- Семеро погибших и десятки раненных. Оккупанты в Харьковской области обстреляли эвакуационные автобусы : ZN,UA 13:47
- Люди эвакуационными автобусами убегали от войны: в Харьковской области российские убийцы расстреляли 7 человек : ТСН.ua 13:46
- На Харьковщине рашисты обстреляли эвакуационные автобусы: семь человек погибли, 27 - ранены : Укринформ 13:46
- Войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли семь человек, 27 - ранены : Новое Время 13:46
- Оккупанты ударили по Запорожской области: есть жертва и раненые : ПрессОрг24 13:44
- На Запорожье оккупанты совершили артобстрел Васильевки: один человек погиб, пятеро ранены : Слово і Діло 13:42
- Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой. Погибли 7 человек : Front News International 13:35
- 15.04.2022 13:03 Войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы на Харьковщине. Есть жертвы, много раненых : ДонПресс 13:33
- Войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли около 10 человек, до 30 - ранены : Новое Время 13:31
- Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой. Погибли 7 человек : Шиповник.ua 13:31
- 13:18 15.04.2022 В результате обстрела эвакуационных автобусов в Харьковской области погибли семь человек, 27 ранены : Интерфакс-Україна 13:30
- 15.04.2022 12:31 Oккупaнты обстреляли Васильевку Запорожской области: есть жертва : Аргументы и Факты Украина 13:09
- Оккупанты из артиллерии обстреляли Запорожскую область: есть жертвы : ТСН.ua 13:01
- Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой. Погибли 7 человек : РБК-Україна 13:01
- Враг нанес удар из артиллерии по Запорожской области, есть жертвы : Апостроф 13:00
- Васильевку обстреляли из артиллерии: что оккупанты планируют дальше : Gazeta.ua 12:44
- Один погибший, пятеро раненных: россияне ударили по Васильевке Запорожской области : ОстроВ 12:40
- Россияне обстреляли Васильевку Запорожской области: один человек погиб, еще пятеро получили ранения, - ОВА : Еспресо TV 12:35
- Российские оккупанты обстреляли город на Запорожье: один человек погиб, пять ранены : Obozrevatel 12:31
- Россияне обстреляли Васильевку на Запорожье: один человек погиб, еще 5 - пострадали : 24 канал 12:30
- Российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области, один человек погиб - ОВА : ZN,UA 12:17
- Войска РФ нанесли удар по городу Васильевка в Запорожской области. Есть погибший и пострадавшие : Страна.ua 12:16
- В Запорожской области войска РФ обстреляли Васильевку, есть погибший : Вести.ua 12:15
- В Запорожской области в результате обстрела россиянами погиб человек, пятеро ранены : УНИАН 12:15
- Запорожская область: россияне ударили по Васильевке и везут туда пропагандистов : Українська правда 12:10
- Оккупанты обстреляли дома и магазин в Васильевке. Есть погибший и раненые : РБК-Україна 12:01
- Оккупанты ударили по Запорожской области: есть жертва и раненые : Українські національні новини 11:46
- 11:28 15.04.2022 Оккупанты обстреляли оккупированную Васильевку, погиб один человек, пятеро раненых : Интерфакс-Україна 11:45
- Повредили дома, магазин и депо. В Запорожской области в результате обстрела РФ погиб один человек, пятеро получили ранения : Новое Время 11:31
- Без Мариуполя: в Донецкой области с начала полномасштабной войны - 238 погибших и 772 раненых : 24 канал 10:30
- 15 апреля 2022 Оперативная информация о ситуации в Донецкой области на 15 апреля 2022 : Донбасс информационный 10:27
- Спасают в больницах Днепропетровщины: в каком состоянии пострадавшие от ракетного удара в Краматорске : Dnepr.Info 07:26
- В Донецкой области вследствие обстрела РФ погибли три человека : Bigmir)net Новости 05:39
- В Донецкой области вследствие обстрела РФ погибли три человека : MY.UA 05:30
- За сутки в Донецкой области погибли 3 гражданских, ранены 7, - председатель ОВА : Еспресо TV 03:04
- Донецкая область: в результате вражеских обстрелов погибли 3 человека, еще 7 ранены : ПрессОрг24 01:44
- Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки : Українська правда 01:10
- Донецкая область: в результате вражеских обстрелов погибли 3 человека, еще 7 ранены : Українські національні новини 00:46