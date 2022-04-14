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Фокус: Украина

Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе - WSJ

Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе - WSJ (1)

Главред 2022.04.14 00:36
14 апреля 2022, 00:11 Украина сможет ответить рашистам артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием. / УНИАН Администрация Байдена значительно расширит передачу своих разведывательных данных, которые она предоставляет украинским силам, чтобы они могли нацеливаться на военные части РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, это
УКРАИНА, ДОНБАСС, КРЫМ, РАЗВЕДКА, ДЖО, АРТИЛЛЕРИЯ, Россия, Украина, США, Крым, Киев, Москва, Вашингтон
2022.04.15 (1)

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