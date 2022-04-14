Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе - WSJ (1)

Главред 2022.04.14 00:36
14 апреля 2022, 00:11
Украина сможет ответить рашистам артиллерией, атаками беспилотников и
другим оружием.
/ УНИАН
Администрация Байдена значительно расширит передачу своих разведывательных
данных, которые она предоставляет украинским силам, чтобы они могли
нацеливаться на военные части РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму.
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, это
УКРАИНА, ДОНБАСС, КРЫМ, РАЗВЕДКА, ДЖО, АРТИЛЛЕРИЯ, Россия
, Украина
, США
, Крым
, Киев
, Москва
, Вашингтон